Поликлинику в «Южном» оснащают современным оборудованием

Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери находится на завершающей стадии. На данный момент готовность объекта составляет более 90%. В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. На всех трех этажах поликлиники смонтировано табло с бегущей строкой. Установлен информационно-интерактивный стенд «Здравографика», позволяющий посетителям получить персональные рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ввод в эксплуатацию нового медицинского учреждения станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» – совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области.

«Ввод поликлиники позволит расширить спектр и доступность медицинских услуг для юных пациентов, увеличить численность детских врачей поликлиники более чем в три раза», – считает глава области.

Поликлиника будет работать в две смены, каждая рассчитана на 200 посещений.

Увеличится количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении с 53 до 168, число кабинетов участковых педиатров – с 3 до 14.

Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей. В поликлинике предусмотрены два фильтра-бокса с отдельным входом для детей с признаками инфекционных заболеваний.

В новом здании будет создана инфраструктура для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, для юных пациентов будут обустроены игровые комнаты, для мам с грудничками – комнаты для кормления.

Здание оборудовано двумя пассажирскими и грузовым лифтами, системами пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Решение о строительстве новой поликлиники в «Южном» Губернатор Игорь Руденя принял летом 2016 года после посещения действующего учреждения, которое расположено на первом этаже жилого дома и не обеспечивает в полной мере доступность медицинской помощи юным жителям микрорайона.

В областной столице также будет построена новая Детская областная больница. В 2019-2020 годах региону предусмотрено 2 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию проекта по строительству ДОКБ. Заложено также софинансирование из областного бюджета. Президент России Владимир Путин дал поручение выделить дополнительные средства на строительство Детской областной клинической больницы в Твери. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил по итогам встречи с главой государства, которая состоялась 25 июня этого года.

ДОКБ разместиться рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной и будет связана с ним переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Здесь же находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предполагается обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.

Пресс-служба Правительства Тверской области