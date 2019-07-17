В Конаковском районе для гостей «Нашествия» организована туристическая программа

Для гостей 20-го фестиваля «Нашествие», который пройдёт 19-21 июля в Большом Завидово Тверской области, подготовлена специальная туристическая программа. Портал WelcomeTver выберет главного путешественника фестиваля и разыграет призы.

В социальных сетях WelcomeTver стартовала акция «Главный путешественник Нашествия». Победитель получит в подарок проживание в двухместном номере одного из гостиничных комплексов Тверской области и билеты на экскурсионный теплоход.

На площадке фестиваля будет работать туристский информационный центр Тверской области. Белый шатер WelcomeTver расположится возле фудзоны и будет открыт в течение всех дней фестиваля. В информационном центре можно будет получить карту гостя фестиваля и повторить с её помощью маршрут «Наш Вояж. Тверские каникулы», по которому ранее проехали ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио». Все достопримечательности маршрута расположены в часе езды от Большого Завидово по трассе М-10. Гости «Нашествия» могут отправиться на теплоходную экскурсию по Волге, познакомиться с уникальным производством знаменитого конаковского фаянса, сыграть в гольф с инструктором или научиться искусству верховой езды. Записаться на любую из программ можно будет в течение всех дней фестиваля в туристическом шатре.

Специалисты информационного центра помогут индивидуальным туристам, которые приехали на автомобиле и хотят отправиться в небольшое путешествие самостоятельно. Их обеспечат путеводителями, картами и контактами гидов-экскурсоводов, расскажут о самых интересных туристических объектах и гастрономических брендах региона.

Кроме того, в информационном центре WelcomeTver свои работы представят тверские ремесленники. На память о юбилейном фестивале можно будет увезти с собой монету с логотипом «Нашествия», посетить мастер-шоу истории народного творчества, а также выставки-продажи тверских деревянных игрушек, фарфоровых изделий, сувениров из керамики и изделий лоскутного шитья.

В этом году фестиваль пройдет в Тверской области уже в 14-й раз. Традиционно «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Ожидается, что в этом году мероприятие посетят около 200 тысяч гостей, на трёх сценах фестиваля выступят 150 отечественных музыкальных групп.

«Наша задача – качественная подготовка и проведение этого мероприятия, обеспечение безопасного пребывания гостей на территории региона. Необходимо также увеличить участие тверских производителей в организации выездной торговли и общественного питания на территории фестиваля», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На фестивале можно будет приобрести товары от «Волжского пекаря», «Мармеладной сказки», «Тверской ремесленной палаты» и других предприятий, а также от крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств региона.

Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полёты авиационных групп высшего пилотажа.

Всего на территории фестиваля планируется организовать более 40 активных зон и развлекательных площадок, в том числе впервые на «Нашествии» будет открыта выставка от Роскосмоса. В выставочном павильоне разместят порядка 50 экспонатов – эксклюзивных артефактов от Роскосмоса, собранных со всех музеев и хранилищ госкорпорации. Также посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС.

За безопасность гостей и участников в течение четырёх дней будут отвечать в общей сложности почти 4500 представителей силовых структур, частных охранных предприятий. Для обеспечения общественной безопасности привлекут также сотрудников ОМОН из 8 регионов России.

При входе на территорию фестиваля установят металлодетекторы и другое досмотровое оборудование. Также на территории будет работать диспетчерский пункт. Вся оперативная информация будет стекаться в специально созданный ситуационный центр.

В случае неблагоприятных погодных условий будет обеспечена тяжелая техника для оказания помощи при эвакуации транспортных средств с территории парковок. В месте проведения фестиваля предусмотрено 4 стоянки на 28 000 автомобилей. Перед началом приема гостей проведут санитарную противоклещевую обработку и уборку территории, отбор проб воды.