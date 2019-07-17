В Тверской области продолжается ремонт дороги «Осташков-Селижарово-Ржев»

В Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается ремонт автодороги «Осташков - Селижарово - Ржев». В рамках заключенного государственного контракта работы выполняет ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Контракт заключен на 2 года.

В 2019 году ремонт автодороги ведется на двух участках общей протяженностью 30,15 км в Осташковском городском округе и Селижаровском районе. Первый - с 6-го по 28-й км до поселка Селижарово. Второй - с 35-го по 43-й км до поворота на деревню Тальцы. В 2020 году будет отремонтировано еще 28,4 км.

«Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время подрядчик уже завершил работы по фрезерованию, вырубке кустарника, устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведется укладка верхнего слоя. Также на объекте будут отремонтированы съезды и посадочные площадки, укреплены обочины, установлены автопавильоны, дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Автодорога «Осташков - Селижарово - Ржев» общей протяженностью 119,6 км проходит по территориям трех районов Тверской области: Осташковского, Селижаровского и Ржевского. Это ведущий туристический маршрут на озеро Селигер, к истоку Волги, Нило-Столобенской пустыни. Также автомобильная дорога обеспечивает связь северо-западных районов тверского региона с федеральной трассой «Москва – Рига».

Всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области ремонтируют 4 участка протяженностью более 104 км: «Торжок-Осташков» - 25 км, «Осташков – Селижарово – Ржев» - 30,15 км, «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» - 25 км, «Красномайский - Фирово» - 23,8 км. На эти цели из федерального бюджета направлено 1, 250 млрд рублей, более 760 млн рублей – софинансирование из областного бюджета.

Большой объём дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет проведён в Твери - 28 объектов протяжённостью более 33 км.

22 объекта общей протяжённостью порядка 186 км включены в региональную программу дорожных работ на 2019 год.

В 2019 году дорожный фонд Тверской области увеличен более чем на 495 млн рублей. С учётом новых поступлений общий объём дорожного фонда составит более 10,9 млрд рублей.

Благодаря увеличению средств в программу ремонта включен ряд дополнительных объектов: по 10 км автодорог «Вышний Волочек - Бежецк-Сонково» -Лесное-Пестово» и «Рамешки-Максатиха», 24 км - «Москва-Санкт-Петербург» - Гирино» (1 и 2 этап), 14 км – «Починок-Удомля», почти 7 км – «Конаково – Дулово - Высокое», 1,5 км - «Ржев-Сухуша», а также капитальный ремонт участка в 1,5 км автодороги «Москва-Рига» - Павлюки».

Таким образом, с учетом дополнительных объектов в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 570 км региональных и муниципальных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области