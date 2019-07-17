В Тверской области на Селигере впервые пройдёт международный парусный фестиваль

С 19 по 27 июля в Осташковском городском округе Тверской области пройдёт I Международный парусный фестиваль «Паруса России на Селигере».

В парусной регате примут участие порядка 65 судов разных классов под управлением экипажей из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Литвы, российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Томска, Новосибирска. Тверскую область на фестивале будут представлять два экипажа из Осташковского городского округа и один из ЗАТО Солнечный.

Тверская область ежегодно принимает соревнования высокого уровня по водным видам спорта.

«Подобные соревнования – это всегда яркие события, которые способствуют популяризации водных видов спорта, приобщению молодежи к здоровому образу жизни, помогают жителям нашей страны и других государств больше узнать о Тверской области, нашей природе, богатой истории и традициях», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Соревнования будут проходить в акватории набережной Осташкова. Старт первой гонки намечен на 10.00 20 июля. Торжественное открытие фестиваля состоится также в этот день в 13.00.

В каждый соревновательный день фестиваля будет организовано по несколько заездов.

Кульминацией большого спортивного праздника 26 июля станет парадно-показательный парусный поход по озеру Селигер по маршруту: Осташков - остров Городомля – Нило- Столобенская пустынь – остров Городомля – остров Кличен - Осташков.

Пресс-служба Правительства Тверской области