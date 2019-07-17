Два творческих коллектива Конаковского района выступили в рамках празднования Дня города Твери.

posted by Максим Малахов on ср, 07/17/2019 - 10:02

 14 июля Тверь отпраздновала своё 884-летие. В праздничных мероприятиях Дня города приняло участие порядка 160 тысяч человек.

Торжества проходили на разных площадках областной столицы.  Конаковцы тоже стали гостями праздника и не только. Два коллектива приняли участие в выступлениях на улицах города: ансамбль народной песни «Северяночка» районного Дворца культуры «Современник» под руководством Елены Кривошеевой и цирковой коллектив «Арго» МБУ «Досуговый центр» д.Мокшино под руководством Анастасии Матяж. Ансамбль народной песни «Северяночка» выступил в Тверском городском саду города Твери ДК «Современник» Конаковского района. 

Гости праздника радушно приняли наших артистов, и по окончанию программы долго не хотели отпускать «Северяночку». Организаторы пригласили творческий коллектив принять участие в Дне города Твери и на следующий год. 

Цирковой коллектив «Арго» выступил в рамках программы «Добрый цирк для любимого города». Воспитанники циркового коллектива порадовали жителей и гостей города своим театрально-цирковым представлением «Алиса в стране чудес». Юные артисты покорили сердца собравшихся зрителей своим представлением, за что получили бурные аплодисменты и благодарственное письмо от директора «Тверского государственного цирка».