Новобранцы Семёновского полка из Тверской области приняли присягу на Поклонной горе в Москве

Представители Тверской области вместе с другими новобранцами 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка приняли военную присягу у стен Музея Победы в Москве. Всего в торжественной церемонии приняли участие порядка 500 призывников почти из 30 регионов России.

Также на мероприятии присутствовали представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, родители и родственники новобранцев.

«Сегодня военная форма – это образец нравственности. Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее направление работы областного Правительства и общественных организаций региона», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году служить в Семёновском полку будут призывники из Москвы, Подмосковья, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и других регионов.

Боевая история Семёновского полка начинается с XVII века и неразрывно связана с историей России. Он был основан 5 июня 1683 года, во время царствования Петра I как потешное войско, предназначенное для игровых битв. К 1691 году подразделение постепенно преобразовалось в полноценную боевую единицу — полк, который с 1687 года стал называться Семёновским. 4 сентября 1700 года он получил наименование лейб-гвардии Семёновский полк. Семёновцы участвовали в Азовских походах, Северной войне, взятии Очакова, Бородинском сражении.

Военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка не являются прямыми наследниками лейб-гвардии Семёновского полка, но считают себя продолжателями традиций предшественников.

Пресс-служба Правительства Тверской области