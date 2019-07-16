Игорь Руденя обсудил с начальником регионального управления МЧС Арсеном Григоряном меры по профилактике пожаров в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с начальником Главного управления МЧС России по Тверской области Арсеном Григоряном. Обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории региона.

Как доложил Арсен Григорян, с 1 июля в регионе увеличена группировка сил и средств, обеспечивающих наземный мониторинг пожарной обстановки.

«Необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения в лесных массивах, а также создать стационарные пункты круглосуточного наблюдения в пожароопасных местах: рядом с торфяниками и в других точках», — поставил задачу Игорь Руденя.

Для тушения лесных пожаров с воздуха в Тверской области применяется вертолёт МЧС Ка-32 с водосливным устройством и приспособлением для посадки на неподготовленные площадки.

Всего в проведении профилактических и противопожарных мероприятий на территории Верхневолжья в 2019 году задействованы более 7800 сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных Министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Совместно с компанией «Роскосмос» начата работа по организации системы космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области, в том числе для выявления природных пожаров. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Игорь Руденя и Арсен Григорян также обсудили поддержку добровольных пожарных команд Верхневолжья. Сейчас в регионе действует 137 таких команд общей численностью более 2500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области