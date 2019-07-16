В Тверской области вертолет санавиации доставил пациентку из Нелидово в Тверь

В Тверской области вертолет санавиации был задействован при оказании экстренной медицинской помощи жительнице Нелидовского района. Пациентка поступила в первичное сосудистое отделение Нелидовской районной больницы. После консультации местных врачей с коллегами из областной клинической больницы было принято решение об экстренной госпитализации тяжелобольной женщины в Тверь.

16 июля вертолёт с бригадой медиков на борту совершил вылет из Твери в Нелидово. Затем пациентка была доставлена в областную клиническую больницу и передана врачам-кардиологам для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Развитие санитарной авиации – актуальное направление для Тверской области, самого крупного региона Центральной России. С помощью вертолётов медики оперативно доставляют пациентов в тяжёлом состоянии из отдалённых районов в областную столицу или федеральные медицинские центры. Начиная с 2011 года, когда в регионе начали использовать санитарную авиацию, были спасены жизни почти 500 человек.

В марте в Тверскую область прибыл новый вертолёт Ми-8 для нужд санитарной авиации региона. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь авиапарк службы санавиации Верхневолжья состоит из двух воздушных судов: новой машины и ещё одного вертолёта Ми-8.

«Новый современный вертолет оборудован всем необходимым для оказания медицинской помощи. Протяженность нашей области – более 400 километров, Ми-8 позволяет сделать вылет и доставить больного в медицинское учреждение без дозаправки. Что очень важно – проводить медицинские процедуры, реанимационные мероприятия можно прямо на борту во время полета. Это означает, что мы сможем спасти жизни многих наших граждан», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В феврале текущего года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации и передаче региону нового вертолёта. Торжественная церемония прошла на площадке Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля. Вертолёт изготовлен АО «Вертолеты России», входящим в состав Госкорпорации «Ростех».

В данный момент на территории Верхневолжья насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Одна из них расположена рядом с областной клинической больницей в Твери.