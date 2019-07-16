Конаково примет лучших вертолётчиков мира

20-21 июля в небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолетные экипажи. Здесь пройдет второй этап Кубка мира по вертолётным гонкам. Контролировать ход воздушных баталий будет Вертолётная Комиссия Международной Авиационной Федерации (CIG FAI). Судейскую коллегию возглавит судья Международной категории из Германии Лотар Олер.

Первый этап Кубка мира по вертолётным гонкам прошел в Англии. Теперь эстафету принимает Россия. Соревнования пройдут на аэродроме Конаково, оборудованном по самым современным международным стандартам. За право обладать Кубком будут бороться 25 экипажей из Польши, Чехии, Беларуси, Украины и России – 13 «вертолетных дуэтов» в классе Masters и 12 – в General. Вертолётные гонки проводятся по двум упражнениям – «Развозка грузов» и «Слалом». Следующие этапы Кубка мира пройдут в Беларуси, Чехии и Польше.

Параллельно с этапом мирового вертолетного Кубка пройдет и 54-й открытый Чемпионат России по вертолетному спорту, в котором в этом году, помимо наших спортсменов, также заявлены пилоты из Польши и Чехии. Россию представят уже полюбившиеся зрителям экипажи из Москвы и Подмосковья, Самарской, Новосибирской, Саратовской и Тверской областей, ЦСКА, ВКС России, ДОСААФ.

Президент ФВС России Ирина Грушина: «Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта готовы провести международные соревнования на самом высоком уровне и гостеприимно принять в Конаково наших иностранных коллег. В этом году все поклонники вертолетного спорта смогут посмотреть прямую трансляцию на YouTube канале нашего информационного партера FlightTV. Есть и еще одна приятная для всех нас новость. Прошлый год был ознаменован 60-летием вертолетного спорта, а в этом сезоне мы отмечаем десятилетие партнерства с АО «Вертолеты России». За эти годы наше сотрудничество переросло в настоящую дружбу, нас объединяет любовь к вертолетам и уважение к заслугам наших спортсменов-вертолетчиков на мировой арене. Надеемся на продолжение стабильного и продуктивного партнерства!».

Аккредитация прессы – Анастасия Зубарева +7 905 559 55 47,

Pryousupa@gmail.com

Ссылка на прямой эфир

КУБКА МИРА по вертолетному спорту - 2й ЭТАП

youtu.be/v9quC8nOn8s

или на сайте ФВС России

www.helisport.org

20 июля 2019 г., суббота

11.00 – 12.00 Вертолетные гонки "Слалом"- 1/2 финала

14.30 – 15.45 Вертолетные гонки "Развозка грузов"- 1/4 финала

16.15 – 17.00 Вертолетные гонки "Развозка грузов"- 1/2 финала

21 июля 2019г., воскресенье

10.30 – 11.15 Вертолетные гонки "Слалом"

3-4 место и финал

11.15 – 11.30 Показательные полеты

11.30 – 12.00 Вертолетные гонки "Развозка грузов"

3-4 место и финал

12.45 – 13.30 Награждение победителей 2-го этапа Кубка Мира

и торжественная церемония закрытия.