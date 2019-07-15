Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ на объектах образования Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ на объектах образования города Твери. Глава региона посетил площадку в микрорайоне «Брусилово», где строится школа на 1224 места. Также глава региона осмотрел здание строящейся школы-детского сада в микрорайоне «Юность». Учреждение рассчитано на 560 ученических и 80 дошкольных мест. В 2019 году запланирована сдача объектов. Строительство школ ведётся в рамках решения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона», – считает Игорь Руденя.

В ходе инспекционной поездки глава области осмотрел качество проводимых работ, особый акцент Игорь Руденя сделал на соблюдении сроков окончания строительства и безопасности детей.

В настоящее время работы по школе в микрорайоне «Брусилово» находятся в завершающей стадии. Идет устройство стяжки на кровле, ведутся внутренние электромонтажные работы и работы по коммуникациям. Заполняются оконные проемы, устанавливаются каркасы внутренних перегородок.

В микрорайоне «Юность» завершаются работы на объекте «школа-детский сад» на 560 ученических мест и 80 мест для дошколят. Идет покраска потолков и стен в коридорах и классах, на 70% выполнены работы по благоустройству территории.

По поручению Губернатора Игоря Рудени руководством города Твери на прилегающей территория объекта будут проведены дополнительные работы в целях максимального обеспечения детской безопасности.

В рамках инспекционной поездки Губернатор посетил площадки двух дошкольных учреждений образования в микрорайонах «Южный» - на 100 мест, и «Юности» на 150 мест.

На объекте в «Южном» закончены работы по монтажу фундаментных блоков и перекрытий. Идет кирпичная кладка наружных и внутренних стен. В «Юности» продолжаются работы по возведению стен 1-го и 2-го этажей, перекрытий. Завершение работ на объектах запланировано на конец 2019-го года.

Губернатор Игорь Руденя поручил усилить темпы строительства детских садов: «Необходимо увеличить численность строительных бригад. Сроки окончания и качество работ должны быть соблюдены».

В 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 13 новых детских садов: 4 учреждения в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. На эти цели заложено более 1,4 млрд рублей из региональной и федеральной казны. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет. Первыми запланирован ввод 6 учреждений: в Старице, Торопце, поселке Ривицком Максатихинского района, поселке Калашниково Лихославльского района, в микрорайоне «Южный» и на ул. Планерная в Твери.

В 2019 году в Твери, помимо открытия двух новых школ, пройдет капитальный ремонт с вводом новых мест в школах №29, 34, 42, а также Бурашевской школе (Калининский район) и школе посёлка Редкино (Конаковский район).

Далее до 2024 года запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1500 мест в Центральном районе и на 1224 места в Московском районе Твери, на 1100 мест в Торжке, а также ещё двух школ в других муниципалитетах.

По проекту «Современная школа» в Тверской области планируется до 2024 года перевести на односменный режим обучения 8100 школьников. Дополнительные места будут открыты за счёт капитального ремонта и строительства новых учреждений.

Всего в рамках национального проекта «Образование» в Тверской области будет реализовано 8 региональных проектов. Это «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность».

Пресс-служба Правительства Тверской области