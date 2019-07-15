«Обеспечение квалифицированными кадрами сельского хозяйства Тверской области»

Подготовка и обеспечение квалифицированными кадрами, востребованными в сельскохозяйственном производстве Тверской области, является одной из приоритетных задач кадровой политики региона.

В Тверской области осуществляют подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Тверской области государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения среднего профессионального образования, учреждение высшего образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (далее - Академия), а также научные организации, в частности, занимающиеся подготовкой кадров и изучением развития сельскохозяйственной отрасли Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования специалистов «Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (далее - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК).

Средним профессиональным учебным заведениям на 2019-2020 учебный год установлены контрольные цифры приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области (далее - КЦП), соответствующие кадровым потребностям агропромышленного комплекса региона:

по профессиям сельскохозяйственного профиля (очное обучение): «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 150 мест (ГБПОУ «Калашниковский колледж», ГБПОУ «Краснохолмский колледж», ГБПОУ «Ржевский технологический колледж» г. Зубцов, ГБПОУ «Тверской технологический колледж» п. Старица, ГБПОУ «Торопецкий колледж», ГБПОУ «Удомельский колледж» пгт. Максатиха);

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно­тракторного парка» - 50 мест (ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж», ГБП ОУ «Кашинский колледж»).

по специальностям сельскохозяйственного профиля (очное обучение): «Ветеринария» - 75 мест (ГБП ОУ «Кашинский колледж», ГБПОУ «Бологовский колледж», ГБПОУ «Осташковский колледж»);

«Механизация сельского хозяйства» - 50 мест (ГБПОУ «Бологовский колледж», ГБПОУ «Ржевский колледж»);

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» - 25 мест (ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»);

«Охотоведение и звероводство» (заочное обучение) - 15 мест (ГБПОУ

«Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»).

Академией в 2019 году осуществляется набор на подготовку специалистов с высшим образованием сельскохозяйственного профиля за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения - 114 мест, по заочной - 98 мест.

Направление бакалавриата/ специальность Бесплатно Платно КЦП Целевое обучение* Внебюджет очно заочн о очно заочно очно заочн о Агрохимия и агропочвоведение 9 5 1 1 5 10 Агрономия 15 10 2 1 5 10 Агроинженерия 40 49 10 12 5 30 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 15 10 2 1 5 10 Ветеринарно-санитарная экспертиза 10 10 1 1 5 5 Зоотехния 10 14 1 1 5 5 Ветеринария 5 5 Направления магистратуры Агрохимия и агропочвоведение 1 - - - 5 5 Агрономия 2 - - - 5 5 Агроинженерия 2 - - - 5 5 Зоотехния 10 - - - 5 10

* Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе, и федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

На данный момент прорабатывается вопрос об оказании содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, в части возмещения до 30% фактически понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящих обучение в Академии и возмещения до 30% фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в Академии, привлеченных для прохождения производственной практики.

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК реализует программы профессиональной переподготовки специалистов по программе «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств (256 часов), программы повышения квалификации от 72 до 144 часов по программам «»Совершенствование экономического механизма хозяйствования и управления в АПК в условиях рыночной экономики», «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», «Прогрессивные технологии и организация производства продукции животноводства», «Организация ремонта и эксплуатации машинотракторного парка» и т.д.

Следует отметить, что по окончании обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки молодые специалисты могут трудоустроиться в сельскохозяйственные организации региона и в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-30 «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» (далее - Закон), получать в течении трех лет дополнительные выплаты.

Законом предусмотрены ежеквартальные денежные выплаты из областного бюджета молодым специалистам в течение 3 лет со дня заключения первого трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством после окончания образовательной организации за исключением периода прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или заменяющей ее альтернативной гражданской службы и времени нахождения в отпуске по уходу за ребенком, в размере: 30 000 рублей - специалисту с высшим образованием, 24 000 рублей - специалисту со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена, 9 000 рублей - специалисту со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

Кроме того, молодым специалистам предоставляется единовременная денежная выплата по окончании первого года работы - 5 000 рублей, по окончании второго года работы - 10 000 рублей, по окончании третьего года работы - 20 000 рублей.

За время реализации Закона в сельскохозяйственные организации Тверской области до 01.04.2019 трудоустроилось 1003 молодых специалиста, на дополнительные выплаты молодым специалистам из областного бюджета выделено более 186,7 млн. рублей.

Из числа трудоустроенных молодых специалистов доля с высшим образованием составила 47,2 %, со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 42,2%, со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 10,6 % из них:

с высшим образованием трудоустроились на должности: инженер, ветеринарный врач, зоотехник, агроном, технолог, экономист и т.д.

со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена трудоустроились на должности: ветеринарный фельдшер, техник-электрик, техник и т.д.

со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) трудоустроились на должности: тракторист, электрогазосварщик, мастер по техническому обслуживанию машинно - тракторного парка, электрик и т.д.

В целях трудоустройства рекомендуем ознакомиться с вакансиями в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства кйр://минсельхоз.тверскаяобласть.рф, где размещен банк вакансий специалистов и рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях Тверской области с информацией об условиях проживания и контактными телефонами.

По всем вопросам просим обращаться в Министерство по адресу: 170037, г. Тверь, пр-т Победы, д.53 или по телефонам 8 (48 22) 32-70-19, 32-71-18.