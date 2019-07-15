В Тверской области определили лучшего лесного пожарного

В Тверской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2019». В этом году соревнования в Верхневолжье проводились уже в пятый раз и были организованы на базе Осташковского филиала ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес».

Конкурс «Лучший лесной пожарный» нацелен на повышение престижа высококвалифицированного труда лесного пожарного, распространение передового опыта в этой сфере. Участие в нём приняли 11 сотрудников Западнодвинского, Калининского, Осташковского и Максатихинского филиалов специализированного лесопожарного центра, а также команда Главного Управления МЧС России по Тверской области.

Мероприятие проходило в три этапа. Участники продемонстрировали физическую подготовку, знание теоретических навыков тушения лесных пожаров и практическое умение правильно использовать различные виды лесного противопожарного инвентаря.

Призовые места разделили между собой сотрудники Осташковского филиала ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Третье место - Руслан Поташенков, второе - Иван Родькин, первое место третий год подряд занимает Евгений Анисенков. Водитель Осташковского филиала ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» в прошлом году представлял Тверскую область на VI Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный – 2018» и стал серебряным призёром соревнований.

В командном зачёте регионального конкурса первое место заняла команда Осташковского филиала, второе - команда Западнодвинского филиала, третье – команда Главного Управления МЧС России по Тверской области.

В Тверской области мониторингу и профилактике лесных пожаров уделяется особое внимание. Совместно с компанией «Роскосмос» начата работа по организации системы космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области, в том числе для выявления природных пожаров.

«Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В настоящее время мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Пресс-служба Правительства Тверской области