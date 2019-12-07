«ПАРАД СЕМЕЙ» НАКАНУНЕ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ



В пятницу, 5 июля, в районном ДК «Современник» в канун Дня семьи, любви и верности прошло мероприятие «Парад семей». На нём награждали и чествовали семьи Конаковского района, которые хранят в своём домашнем очаге любовь и верность, которые стали примером крепкой семьи, заботы о родных и своем крае.

История этого праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии. Эта супружеская чета жила в Муроме в 12 веке, причем с 1203 года Пётр был здесь князем. На долю этой пары выпало немало разных испытаний, но все трудности муж и жена преодолевали вместе, находя поддержку и опору друг в друге. Этот праздник отмечается в России с 2008 года.

Глава Конаковского района Олег Лобановский в приветственном слове отметил, что подлинным образцом супружеской верности стали не только святые Пётр и Феврония Муромские, но и известные в тверской истории верностью своей земле благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Также Олег Владимирович привёл в пример конаковских вдов, оставшихся без мужей после Великой Отечественной войны, но сумевших найти в себе силы вырастить детей и сохранить любовь к погибшим. Они не только поднимали свои семьи в одиночку после войны, но и экономику нашего края, заменив на заводах и в колхозах погибших мужчин.

- Этими семейными устоями и сильна наша страна, и это великое чудо – уметь любить. Президент РФ не зря в своих майских указах выделил семью как главную ячейку общества и один из важных вопросов – демографию. «Только в семье можно создать базу для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, основываясь на духовности и нравственных ценностях, исторических корни и национально-культурных традициях народов РФ». Именно эти устои чествуются в День семьи, любви и верности и семьи, хранящие их. Хочется, чтобы таких семей в Конаковском районе было больше, тогда наша страна будет процветать, в ней будут царить любовь и верность и сохраняться семья, сказал Олег Владимирович. Он вручил подарки и памятные медали «Родившимся в Тверской области» семьям, в которых в этом году родились дети: Моргуновым, Дурыниным, Колпаковым, Грачёвым, Лапиным, Седякиным, Макаровым, Киселёвым.

Со словами поздравлений также выступили первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, заместители главы администрации Конаковского района Видади Тахмезов и Александр Слепышев, заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко, прото- иерей отец Виктор Гуров, специалист Комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Герман.

Общественной наградой – медалью «За любовь и верность» наградили супругов Громовых, Евгения Андреевича и Алевтину Сергеевну. 54 года совместной жизни, крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, совместный отдых. Вся семья обязательно собирается в Новый год, Светлую пасху. Супруги воспитали детей достойными членами общества.

Крепкая многодетная семья - это эталон, на который должно равняться современное общество, это та ценность, которая должна надежно войти в сознание россиян, это гордость нашего района. И в нашем городе и районе есть такие семьи: Татьяна Валерьевна и Вячеслав Иванович Шейка - четверо детей, двое из которых приемные. Многое в этой семье посвящается детям, их воспитанию и образованию. Семья дружная, все дети получают всестороннее развитие, занимаются шитьем, посещают танцевальную и хоровую студии, художественную школу.

Александра АлександровнаВеренцова и Андрей Викторович Куликов - в семье семеро детей, четверо проходят обучение в Редкинской СОШ, посещают музыкальную школу, имеют дипломы за спортивные достижения. Мама является заместителем председателя в Тверской региональной общественной организации «Совет многодетных семей».

Татьяна Викторовна и Олег Юрьевич Воробьевы - четверо детей. Старший сын получает юридическое образование, трое детей учатся в школе. Все дети всесторонне развиты, прекрасно учатся, занимаются музыкой, в танцевальной студии, посещают спортивные секции. Дочь Каролина - победитель конкурса «Мини мисс Конаково», имеет титул победительницы «Мини мисс России».

В этот день торжественно поздравили молодожёнов: семьи Андрея Николаевича и Вероники Александровны Кругликовых (брак зарегистрирован 21 июня 2019 г.); Александра Сергеевича и Инны Ивановны Медовниковых (регистрация брака состоялась 4 июля 2019 г.).

Не забыли на празднике и самые спортивные семьи нашего города и района, а также победителей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это семья Муравьевых из г. Конаково - Наталья, Евгений и их дочь Анна - победители региональных этапов Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Кросс нации»; семья Цыпляновских - Эдуард, Оксана, Мария (сельское поселение Вахонино), призеры районного фестиваля спортивных семей, участники областного этапа «Лыжня России»; семья Воробьевых, Надежда и Вячеслав - обладатели золотых знаков отличия, призеры районного фестиваля спортивных семей в дуэте.

Победители Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в номинации «Мама, папа, я - ГТОшная семья»: Дмитрий, Кирилл, Валентина Рязановы и Наталия Поляница (г. Конаково) - победители муниципального и регионального этапа спортивных семей ГТО, участники Всероссийского фестиваля среди спортивных семей в Сочи, Наталья Поляница - серебряный призер этих соревнований, Кирилл был в шестерке лучших.

Семья Ивановых из Вахонино - Диана, Мария, Александр - призеры муниципального этапа фестиваля ГТО.

Семья Новожиловых, Татьяна и Дарья (г. Конаково), - обладатели золотых знаков ГТО, победители и призеры муниципальных этапов ГТО.

Также в День любви, семьи и верности отметили лучшие трудовые и творческие династии. Олицетворением супружеской любви и счастья являются семьи, которые прожили вместе многие годы и передали детям любовь к своей профессии. Такие семьи присутствовали на празднике.

Это Дудиновы-Гулеевы-Удаловы, Дворец культуры «Современник». Елена Валерьевна Дудинова – хормейстер, руководитель детских вокальных коллективов, солистов и ансамбля «Русская душа», в текущем году отмечает 35-летие творческой деятельности в ДК «Современник», неоднократно награждалась грамотами и благодарностями. Старший сын Никита Гулеев и его супруга Ольга Гулеева также работают в ДК «Современник». С 2017 года в ДК «Современник» работает сестра Е.В.Дудиновой Татьяна Валерьевна Удалова, она является руководителем арт-студии «Этюд». Это семья Гореликовых - Сергей Петрович, Оксана Николаевна, Иллина Сергеевна, отец, мать, дочь - учителя средней школы с. Завидово. Дружная, творческая семья, которая является ярким примером взаимной любви, семейного счастья, профессионального успеха и образцом для подражания молодым семьям. Это семья педагогов Румянцевых из поселка Редкино. Борис Максимович - известный в Конаковском районе краевед, поэт и художник. Его статьи опубликованы в областной и центральной печати, в тверских альманахах. Является одним из инициаторов создания музея п. Редкино. В настоящее время работает заведующим поселковым музеем МУ «Редкинская ПЦБС». Валентина Васильевна награждена значком «Отличник народного просвещения» и нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». В октябре 2019 г. супруги отметят 58-летие со дня свадьбы.

Это и семья Катюшиных – ветеранов и работников Конаковской ГРЭС. Общий стаж этой семьи на ГРЭС 131 год. Родители Вадим Петрович Катюшин работал заместителем главного инженера по ремонту (28 лет), Клавдия Максимовна Катюшина - инженером ПТО (27 лет). Их сын Александр Вадимович Катюшин – начальник службы сопровождения эксплуатации управления по эксплуатации с 1986 г. по настоящее время (33 года); супруга сына Александра Марина Николаевна Катюшина – инженер-технолог 1 категории группы учета производственно-технического отдела с 1986 по настоящее время (33 года); внук Андрей Александрович Катюшин – начальник смены котлотурбинного цеха службы эксплуатации управления по эксплуатации с 2009 по настоящее время (10 лет). А семья Пановых - мать Галина Георгиевна, сын Михаил Николаевич, внучка Нина Михайловна - династия учителей, которые преданы своей родной средней школе с. Завидово. Супруги Татьяна Александровна Скачкова и Иван Сергеевич Савостьянов - ветеринарные врачи ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод». Многодетная семья, в которой - четверо детей!

В этот день со сцены дарили своё творчество зрителям солисты Евгений Дадаев, Сергей Хлыбов, Татьяна Темерова, образцовый хореографический коллектив «Ритм», дуэт Елизавета Шегай и Екатерина Бушманова, ансамбль «Северяночка». Праздник закончился на позитивной ноте: День семьи, любви и верности имеет свой символ - это ромашка, цветок Руси, ее полей и лугов. Поэтому всем зрителям на выходе из зала дарили ромашки.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.