ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ДОМА

В номере «Зари» от 21 июня мы рассказывали о том, что специализированный Дом ребенка Конаковского района отметил 25-летний юбилей. И вот 4 июля работников учреждения чествовали и награждали в районном ДК «Современник». В городе это учреждение ласково называют «дом малютки».

Здесь работают очень добрые люди, с «золотым» сердцем и огромной душой, способной дарить свою любовь и заботу. Многие из них трудятся здесь почти с самого основания учреждения. Все они не просто работают, а отдают часть своей материнской любви этим детям, которые называют их мамами. За 25 лет в Доме ребенка получили комплексную медицинскую, психологическую, педагогическую и социальную помощь около 1800 детей, из них более 200 - дети-инвалиды. В Дом ребенка принимаются дети из всех районов Тверской области от рождения до 4 лет для проживания, лечения и воспитания из семей социального риска, семей с тяжелым материальным положением, детей с тяжелыми врожденными заболеваниями и пороками развития при невозможности родителей оказывать им помощь на дому.

По традиции в день рождения собирается много гостей. И в этот день на празднике присутствовали глава Конаковского района Олег Лобановский, начальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка министерства здравоохранения Тверской области Ольга Носелидзе, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко, председатель Тверского обкома профсоюза Вячеслав Грек, заместитель главы администрации г. Конаково Лариса Владимирова, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семёнов, протоиерей Виктор Гуров.

Праздник начался с приветствия главы Конаковского района Олега Лобановского в адрес работников «дома малютки»:

- Этот юбилей особый, ведь вы воспитываете особых детей и дарите им свою любовь и доброту. Это великое дело, поэтому хочется сказать всем вам огромное спасибо за труд. Низкий поклон всем, кто работает в этом небольшом, но уютном доме и дарит этим детям свою заботу. Хочется пожелать вам добра, чтобы ваши души не оскудели любовью и теплом. В этом году на рок-фестивале «Нашествие» пройдет марафон добра, где будут собирать средства для помощи нашему детскому дому.

Глава вручил Приветственный адрес, цветы и подарок главному врачу учреждения Елене Румянцевой.

В этот день особо отличившиеся сотрудники были награждены грамотами и благодарностями губернатора Тверской области, министерства образования и здравоохранения, профсоюза медицинских работников, администраций Конаковского района и города Конаково. Почётной грамотой губернатора Тверской области наградили работников Дома ребёнка - воспитателя Галину Кузнецову, главную медсестру Наталью Образцову. Письменную благодарность губернатора Тверской области вручили процедурной медсестре Светлане Верховой, врачу-неврологу Галине Платоновой, палатной медсестре Юлии Цветковой.

Начальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка министерства здравоохранения Тверской области Ольга Носелидзе пожелала всем работникам Дома ребёнка светлой, доброй дороги в этой жизни, счастья, чтобы Господь охранял всех работников, Дом ребёнка и, конечно, детей:

- Дальнейшего развития вашему учреждению, вы одни из первых в Тверской области Детских домов отозвались на инновации. 25 лет - это много или мало? Огромное спасибо вам за то, что вы со всей душой, с милосердием к этим детям. Сирот в наше время становится меньше, и это правильно, дети должны расти в семьях. Но опытный коллектив врачей, педагогов, психологов не простаивает без дела, вы оказываете помощь детям с ограниченными возможностями, которые воспитываются в семьях, - сказала она.

Почётной грамотой министерства здравоохранения Тверской области наградили: старшего воспитателя Татьяну Белогорцеву, повара Татьяну Громову, младшую медсестру по уходу за больными Екатерину Качалову, программиста Руслана Козлова. Письменную благодарность министерства здравоохранения Тверской области вручили специалисту по социальной работе Ольге Близниковой. Почётной грамотой министерства образования Тверской области наградили воспитателей Наталью Быкову и Оксану Гилязитдинову. Благодарность министерства образования Тверской области вручили воспитателям Татьяне Русковой и Диане Сычевой. Почётной грамотой обкома профсоюза работников здравоохранения Тверской области наградили главного врача КСДР Елену Румянцеву, воспитателей Ирину Сагееву и Ольгу Крючкову, начальника отдела кадров Оксану Захарову, агента по снабжению Алсу Алиеву.

Почётной грамотой главы г. Конаково наградили медсестру по физиотерапии Любовь Федюшкину, благодарностью – воспитателей Галину Бедареву и Татьяну Волчкову, плотника Дмитрия Лагутина. Почётной грамотой ГКУ здравоохранения Тверской области «Конаковский специализированный Дом ребёнка» наградили младшую медсестру по уходу за детьми Любовь Ахрамееву, палатную медсестру Надежду Гусеву, музыкального руководителя Разию Ильчибаеву, врача-педиатра Марию Ипполитову, главного бухгалтера Марину Чернодымову, начальника хозяйственного отдела Маргариту Дербеневу, экономиста Галину Синеву.

Руководитель Дома ребенка Елена Румянцева выступила со словами благодарности всем, кто их поздравил, и отметила:

- Я вспоминаю слова Ольги Борисовны Носелидзе, 25 лет – это много или мало? Я тоже об этом думала, если брать учреждение, то, наверно, это немного. Если перевести на человеческую жизнь, то это достаточно большой период времени, в течение которого вырастают дети, становятся взрослыми, совсем не такими, какими пришли к нам когда-то. Мне сейчас вспомнилось, как мы с нашими работниками много лет назад, в самом начале сажали деревья вокруг Дома ребёнка, переживали, что они плохо приживаются, потому что земля неплодородная. Некоторые из них засыхали, но мы за ними ухаживали, подсаживали снова. Они выросли, и теперь у нас прекрасный оазис вокруг. Я думаю, что это очень символично, точно так же мы их любим и лелеем, ухаживаем и бережём. Делаем всё возможное, чтобы они росли такими же крепкими, здоровыми, как наши зелёные деревья. У нас в Доме ребёнка работают 118 человек, многие из них больше 15 лет, 17 человек – больше 20 лет. Хотя работать у нас тяжело и в физическом плане, и в эмоциональном. Без любви и ласки невозможно вырастить ребёнка. Без семьи невозможно вырастить ребёнка, а мы для наших детей – семья на этот период, когда они живут с нами, самые близкие и родные люди. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, в любую трудную минуту приходит к нам на помощь. Это администрации района и города, частные организации и люди, жители города Конаково, и не только.

В этот день в адрес работников Детского дома было высказано много добрых слов, им дарили песни и танцы не только юные дарования ДК «Современник», но и воспитанники Детского дома.

С юбилеем вас, уважаемые работники Дома ребёнка, и спасибо вам за ваш самоотверженный повседневный труд!

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.