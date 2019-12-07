ВАНДАЛИЗМ:

posted by admin on пт, 07/12/2019 - 10:02

 КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОДРОСТКОВ, 
РАЗРИСОВЫВАВШИХ СТЕНЫ БИБЛИОТЕКИ
На этой неделе в районной межпоселенческой библиотеке (в которой, как уже сообщала «Заря», недавно сделан ремонт) при помощи средств видеонаблюдения зафиксированы случаи намеренного повреждения стен. Трое школьников, предположительно учащиеся начальных классов и 12-летний подросток, с помощью палки и ключей выцарапали на стенах  библиотеки неприличные рисунки и слова. 
Все видеоматериалы направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные органы. Уже сейчас личность одного из малолетних вандалов установлена. Дело будет передано в суд для взыскания с родителей причиненного ущерба. 
Администрация Конаковского района призывает родителей провести профилактические беседы со своими детьми о недопущении противоправного поведения и об ответственности, которая ждет за подобные правонарушения.

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