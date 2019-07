СКОРО «НАШЕСТВИЕ»!

С 19 по 21 июля Конаковский район вновь принимает крупнейший опен-эйр России - рок-фестиваль «Нашествие-2019». Наши корреспонденты побывали накануне на поле около д. Вахонино, где с 2009 года проходит это крупное событие, чтобы узнать, что ожидает гостей в этот раз.

Для фестиваля «Нашествие», который начнется в следующую пятницу в Большом Завидове Тверской области, этот год - юбилейный. Ровно 20 лет назад в московском ДК имени Горбунова началась история самого крупного музыкального опен-эйра страны. Юбилейное «Нашествие» фактически начнется вечером 18 июля с выступления группы «Ленинград», которое позиционируется как последнее в истории коллектива. Помимо этого, на юбилейном «Нашествии-2019» выступят «Аквариум» и «ДДТ», приедут Бутусов, «Браво», «Сплин», «Ночные снайперы» и еще два десятка групп, которые с полным правом можно назвать гвардией русского рок-н-ролла. Конаковский район на сцене «Наше 2.0» в пятницу утром представит группа Павла Рябова «Сердце», которая завершала концертную программу Дня города и района в этом году.

Зрители самого масштабного в России музыкального опен-эйра «НАШЕСТВИЕ» попадут на настоящее «автошоу», которое в честь 20-летия главного приключения года организует «Кастом Конвенция». В этом году фестиваль обойдется без танков и другой военной техники, контракт с Министерством обороны расторгнут, и больше на фестивале не будет никакого милитаризма. Новый партнер «Нашествия» теперь - «Роскосмос», и 20 июля посетителям фестиваля в прямом эфире покажут запуск ракеты с Земли, которая выведет на околоземную орбиту космический корабль, а космонавты с МКС выйдут на связь с «Нашествием».

Уже скоро вереница автомобилей гостей опен-эйра заполнит наши дороги, а пока здесь по всей территории вовсю идут монтажные работы, собирают павильоны и сцены, устанавливают экраны, вешают баннеры. Также в прошлом году на поле проложили более двух километров дорог, чтобы артисты и службы монтажа могли довезти своё оборудование до каждой сцены

Главное приключение года становится ещё комфортнее! Всех автомобилистов и мото-владельцев, прибывших на «Нашествие-2019», в зонах парковок встретят яркие желтые машины «Русского АвтоМотоКлуба». Федеральная служба помощи на дорогах, РАМК в полной боевой готовности и быстро придёт на помощь гостю фестиваля при возникновении у него проблем с личным транспортным средством.

Кроме духовной пищи, зрителям предоставят большой выбор разнообразных блюд. Будут работать представители малого бизнеса и общепита из Тверской области и прилегающих областей, которые традиционно оказывают услуги по обеспечению питания гостей. Большое внимание уделят тому, чтобы продукция была качественной, соответствовала всем нормам и правилам торговли. Уделяется особенное внимание безопасности гостей во время фестиваля. На поле развернется госпиталь МЧС с квалифицированными специалистами.

В первую очередь, зрители приезжают на «Нашествие», чтобы услышать песни кумиров в живом звуке. В этот праздничный год – Ленинград, ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, 7Б, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$ и многие-многие другие.

В общем, всё готово для встречи гостей, погода обещает быть жаркой и влажной, ожидаются горячие выступления и на сцене. Надеемся, что всем гостям конаковской земли запомнится фестиваль и станет для них в хорошем смысле главным приключением лета.

Людмила КИКАЛО.