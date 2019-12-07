МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Центр «Норма» - здоровый образ жизни

для каждого человека



Формирование здорового образа жизни считается приоритетным направлением в большинстве государств мира. Россия - не исключение. Совсем недавно в нашей стране принята программа «Здоровая нация - здоровая Россия». Главная цель программы - формирование у соотечественников бережного отношения к своему здоровью, психической и физической форме.

В Конаковском районе, в городе Конаково работают несколько медицинских центров, в которых можно получить специализированные услуги по самым разным направлениям. Главный критерий востребованности этих учреждений – это высокая квалификация персонала и трепетное отношение к каждому пациенту. Однако ни в городе, ни в районе до сих пор не было ни одного центра здорового образа жизни. И вот на этой неделе состоялось открытие центра здоровья и красоты «Норма» на базе муниципальной районной аптеки № 20. В церемонии открытия приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, врачи и специалисты центра.

О деятельности центра мы беседуем с директором Натальей Табачниковой.

- Наталья Владимировна, как возникла идея создания центра здорового образа жизни и красоты?

- Центральная районная аптека № 20 является муниципальным унитарным предприятием Конаковского района, и основным видом деятельности было обеспечение лекарственными препаратами жителей города Конаково и Конаковского района. В аптечном бизнесе в последние годы существует жесткая конкуренция, новые аптеки в городе и районе открываются чуть ли не ежемесячно. В условиях постоянного роста цен у поставщиков лекарств, при снижении уровня платежеспособности населения эта деятельность становится менее эффективной, а мы ведь отчисляем 20 процентов прибыли в бюджет Конаковского района, в соответствии с законом о муниципальных унитарных предприятиях и решением Собрания депутатов Конаковского района. Кроме этого, с целью обеспечения населения лекарствами мы несем социальную нагрузку в виде содержания четырех убыточных подразделений аптеки в поселениях района. И главное, учредителем - администрацией Конаковского района перед нами была поставлена задача не только максимально эффективно использовать муниципальную собственность, но и стать проводниками для населения в формировании навыков здорового образа жизни. Так и возникла идея создать центр здорового образа жизни и красоты, где населению предложат не только медицинские услуги узких специалистов, но и новые методики естественного сохранения здоровья. За счет собственных средств аптеки проведены необходимые ремонтные работы и получена лицензия.

Основными направлениями деятельности, которые мы будем активно развивать, - это лечебная физкультура, диетология, мануальная терапия, косметология и, конечно, консультативные приемы важных для нашего здоровья специалистов: терапевт, невролог, эндокринолог, психотерапевт, кардиолог.

Планируем организацию обучающих курсов, таких, как школа диабетиков, программы коррекции веса и правильного питания, улучшения внешности, групповые занятия лечебной физкультурой, также планируем проведение занятий по восстановлению когнитивных функций человека для людей, перенесших инсульт или какую- либо травму головы (мозга), повлекшую за собой нарушение речи, памяти, рефлексов.

Центр запускает ряд социальных программ, в том числе бесплатный консультативный прием с профилактической целью у терапевта или главного врача. Это сделано для того, чтобы посетитель центра, которого беспокоит состояние здоровья, но он не понимает или не знает причину, мог на таком приеме побеседовать с врачом и получить направление к нужному специалисту. Кроме того, для льготных категорий граждан-инвалидов, многодетных семей, работников бюджетной сферы Конаковского района предусмотрена скидка на все услуги центра. Записаться на прием к специалистам нашего центра можно как по городскому номеру телефона, так и по сотовому, через сайт, через группы в соцсетях (одноклассники, в контакте, фэйсбук).

Мы движемся в ногу со временем, для удобства посетителей у нас установлена медицинская CRM программа, которая позволяет вести базу пациентов, собрать и сохранить полную картину о пациенте (осмотры, диагнозы, экспресс-анализы и т.д.), формировать расписание приемов у врачей, рассылать клиентам SMS/Email сообщения и напоминания.

- Наталья Владимировна, каким видите ваш центр в будущем? Какие новые медицинские услуги готовы привнести?

- Мы планируем расти и развиваться, не стоять на месте. Например, организовать прием врача-онколога, проводить ультразвуковые исследования. В планах организация и проведение консультаций врачами-специалистами с применением телемедицинских технологий. Где здоровье, там и красота. В ближайшем времени планируем открыть кабинеты аппаратной и инъекционной косметологии.

Уверена, что мы сделали правильный выбор направленности центра, ведь, согласитесь, поддерживать здоровый образ жизни - это всегда легче и малозатратнее, чем лечить запущенную болезнь. Мы за здоровый образ жизни!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ



Конаковский район встретил автопробег «Память», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Автопробег организован ветеранами пограничной службы Свердловской области. По пути следования участники автопробега делают остановки на мемориалах и памятниках, посвященных афганской войне, отдают дань памяти павшим, посещают могилы своих боевых товарищей, павших в те трагические дни.

10 июля у здания конаковского военкомата прошел митинг памяти. Почтить память земляков, которые исполняли служебный долг за пределами страны, отдать им дань глубокого уважения и возложить цветы к подножию монумента пришли ветераны войны в Афганистане, участники других военных конфликтов и боевых действий, родственники и друзья служивших и погибших в горячих точках, руководство района, представители общественных объединений, члены ветеранских организаций, военнослужащие, школьники, юнармейцы, воспитанники патриотических движений. Участников автопробега приветствовали глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель руководителя Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валерий Гладких, депутат Собрания депутатов «Калининский район» Владимир Германов. От участников автопробега выступил участник боевых действий в Афганистане Павел Кондратов.

Участники митинга возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в Афганистане. Минутой молчания почтили всех, кто погиб в бою.

Справка. В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане принимали участие 3614 уроженцев Тверской области. 112 человек погибли, из них трое пропали без вести. Пять человек из Конаковского района погибли в этой войне. Светлая память нашим землякам младшему сержанту Александру Липидову, сержанту Владимиру Жуйкову, рядовому Вячеславу Крюкову, ефрейтору Андрею Куделину, рядовому Игорю Шайкину, которые пали смертью храбрых в бою с душманами. За мужество и отвагу, проявленные в бою, наши земляки посмертно награждены орденами и медалями.

После митинга участники автопробега возложили цветы и венки к могиле погибшего воина-афганца Игоря Шайкина, похороненного в селе Селихово.

Все дальше в глубь истории уходят огненные годы тех страшных лет, но не померкнет в памяти народной величие этих событий.



ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ СЕЛА - ВСЯ ОКРУГА ВЕСЕЛА

В Конаковском районе продолжается череда праздников: поселения одно за другим отмечают дни своего рождения. На прошедшей неделе их отпраздновали Старомелковское и Первомайское сельские поселения.

По традиции праздник собрал жителей Старомелковского сельского поселения разных поколений на центральной площади. Несмотря на дождливую погоду, здесь было довольно многолюдно, работали аттракционы для детей, ярмарка предлагала большой выбор сувенирной продукции и игрушек, здесь же развернулась выставка творений рук народных умельцев. Выполненные в различной технике и жанрах поделки, картины, сувениры привлекали внимание гостей праздника. И ещё бы, фантазии не было предела. Торжественная часть награждения началась с теплых поздравлений и вручения Почетных грамот и благодарностей главы района. Поздравить сельчан с праздником приехали Наталья Василенко, первый заместитель главы администрации Конаковского района, и Татьяна Рыжова, депутат Собрания депутатов Конаковского района. Слова благодарности звучали в адрес людей, кто внес свой вклад в развитие и процветание Старого Мелкова. А это заслуга людей разного возраста, разных профессий, разных увлечений. Почетной грамотой главы Конаковского района награждена Любовь Шаболина, директор Старомелковской школы, благодарность главы Конаковского района вручена Леониду Чигирику, водителю ОАО «Зверохозяйство «Мелковское». Продолжившая церемонию награждения глава администрации Татьяна Арямнова вручила памятные подарки и сказала тёплые слова в адрес лучших по профессии. Это Надежда Белякова и Наталья Виноградова, уборщики территории МУП «ЖКХ Старое Мелково», Елена Жукова, воспитатель детского сада, Ольга Сидоркина, учитель географии Старомелковской школы, Светлана Тимофеева, медицинская сестра, Вера Золотова, главный ветеринарный врач ОАО «Зверохозяйство «Мелковское», Ольга Яковлева, продавец ООО «Русичи», Оксана Белова, продавец ИП Окунев. Награду за заслуги перед поселением получил Николай Образцов. Были отмечены сельчане, победившие в конкурсе «Лучший палисадник»: семья Жуковых, Екатерина Комарова, Ольга Курышева, Людмила Литвиненко, Зоя Меркулова. Много добрых слов было сказано в адрес спортсменов, завоевавших немало наград по вольной борьбе. Это Сергей Устинов и Никита Лавренов. На празднике поздравили самого молодого жителя Старого Мелкова Татьяну Рахманину - подарок получили мама и папа Ольга и Владимир Рахманины, отмечена самая молодая семья Максим и Екатерина Никитины. Удостоены заслуженных наград победители конкурса «Сельское подворье» Елена Рахманина, Марина Сангова, Лариса Богачева, за отличные успехи в учебе награду получила Варвара Карякина, девятиклассница Старомелковской школы. В номинации «Преодоление» отмечен Дмитрий Абрамов.

Большой творческий подарок селянам подготовили местные участники художественной самодеятельности, наполнившие праздник различными вокальными и хореографическими композициями.

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В эту же субботу День села прошел в Первомайском сельском поселении. На празднике собрались местные жители - те, кто любит родное село, кто здесь родился и вырос, приехали гости. Организаторы позаботились о том, чтобы каждый нашел себе занятие по душе - для детей работали многочисленные аттракционы, со сцены звучала музыка, работали разнообразные ярмарки, проходили соревнования. Поздравить сельчан с праздником приехали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, Аггюль Бородина и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко, которые от всей души поздравили жителей Первомайского сельского поселения с праздником, пожелали здоровья, благополучия, успехов в делах. Заслуженные жители поселения награждены грамотой главы Конаковского района. Это Надежда Иванова, главный специалист администрации Первомайского поселения, благодарность главы района вручена учителю русского языка и литературы Первомайской школы Светлане Аванесян.

- Сегодня мы отмечаем День села – самый долгожданный наш праздник, – сказала в приветственном слове глава Первомайского сельского поселения Валентина Катихина. – Ведь место, где родился и вырос человек, самое дорогое на земле. Любовь к нему объединяет людей разных поколений. Первомайское поселение – замечательное место, со своими прекрасными традициями, со своей историей, выдающимися земляками, трудовыми достижениями, а главное – с вами, его жителями, благодаря которым Первое мая становится современнее, красивее и уютнее. Пусть сегодняшнее торжество принесет всем хорошее настроение, подарит улыбки, счастливый детский смех и радость общения с друзьями. От всей души желаю вам добра, мира и счастья!

Традиционно чествуют в этот день людей, славно потрудившихся на благо своего поселения. В их адрес прозвучало много добрых и теплых слов. Лучшие из лучших поднялись на сцену, где в торжественной обстановке получили грамоты и памятные подарки. В этот день были отмечены трудовые коллективы первомайской больницы, пожарной части, почты, школы, ООО «Аввакумово», ООО «Русь». Благодарственные письма за финансовую и техническую помощь получили ЛОЦ «Александровская слобода», ЭКО-отель «Веточка», ООО «Волга-сервис». Церемонию награждения сопровождали яркие концертные номера: задушевные лирические песни переплетались с веселыми, зажигательными танцевальными ритмами. Чем выше поднимался градус настроения, тем более активными становились зрители, которым очень понравились выступления артистов, ну а подтверждение тому – бурные и продолжительные аплодисменты.

Подготовила Ирина Третьякова