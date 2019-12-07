Нацпроект «Здравоохранение»

ЗДОРОВЬЕ – ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ



Реализацию приоритетных проектов в сфере здравоохранения в Конаковском районе обсудили 4 июля специалисты областной клинической больницы Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в Конаковской ЦРБ.

Обсуждение проходило в формате «круглого стола». На мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления и руководство ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ»: глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, куратор приоритетных проектов в Конаковском районе, управляющий делами администрации Конаковского района Анна Рябова, главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Вячеслав Грек, начальник отдела организации медицинской помощи населению Юлия Скугарь, заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» Инна Новицкая, начальник РЦ ПМСП Владимир Викторович Карп.

С вступительным словом выступила заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ ТО «ОКБ» Инна Новицкая. Она рассказала, что на базе областной клинической больницы по инициативе министерства здравоохранения Тверской области создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи. Начальником РЦ ПМСП назначен Владимир Карп.

- Наша работа проводится совместно с министерством здравоохранения Тверской области, и задействованы все ресурсы областной клинической больницы. Цели у нас общие – реализация национального проекта «Здравоохранение». Мы посмотрим поликлиники, как они могут развиваться в современных рамках бережливого производства и формирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Мы не ставим цели инспектировать, а только помочь, подсказать, используя наши практические опыт и знания. Мы будем продолжать такие мероприятия, присылать экспертов кардиологов, онкологов и т.д. для того, чтобы проводить практическую экспертную работу. Чтобы современные тенденции доходили до вашего коллектива.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что администрация Конаковского района заинтересована в качественной медицинской помощи населению.

- Перед нами стоят глобальные задачи, и они требуют перемен. Самые основные – управленческие. Главное, нужно изменить отношение к пациенту. Специалисты областной клинической больницы могут со стороны определить, что необходимо поменять в самой системе работы ЦРБ. Какие технические средства необходимы для улучшения качества медицинской помощи.

Олег Владимирович уделил особое внимание проведению диспансеризации населения для выявления заболеваний на раннем этапе.

После «круглого стола» тверские специалисты провели мультидисциплинарное организационно-обучающее мероприятие и мастер-класс для конаковских медиков: врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов, участковых, сотрудников отделения медицинской профилактики, медицинских сестёр, фельдшеров скорой помощи.

Начальник отдела медицинской помощи населению министерства здравоохранения Тверской области Юлия Михайловна Скугарь провела конференцию по вопросам реализации приоритетного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и вопросам реализации приоритетного проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Медицинский психолог ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» Любовь Витальевна Дроздова провела тренинг с фельдшерами, средним медицинским персоналом, регистраторами ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ» по теме «Как вести себя с конфликтным пациентом?».

Заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» Инна Джамаловна Новицкая представила новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Врач-кардиолог областной больницы из отделения неотложной кардиологии провел тренинг с фельдшерскими бригадами по диагностике острого инфаркта миокарда, по основным принципам оказания экстренной неотложной помощи на догоспитальном этапе (сердечно-легочная реанимация, проведение тромболизиса), отработке практических навыков на симуляционном оборудовании.