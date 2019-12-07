Ирина Тюрякова: «Губернатор Игорь Руденя вводит единый контроль за пассажирскими перевозками в регионе»

Председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по социальной политике Ирина Тюрякова, директор средней общеобразовательной школы № 4 города Твери считает, что введение новой модели пассажирских перевозок позволит восстановить справедливость в отношении льготных категорий граждан.

«Положительные перемены от нововведений должны почувствовать многие наши льготники, которых в некоторые маршрутки даже не сажают. Это правильно, что губернатор Игорь Руденя вводит единый контроль за пассажирскими перевозками в регионе. И начинает с областного центра, где этот вопрос стоит очень остро. Новая модель – это совсем другой уровень ответственности участников рынка. Будет обновлен парк автобусов, рынок пассажирских перевозок станет прозрачным, а качество работы общественного транспорта – более высоким. Надеюсь, новая модель позволит решить проблемы транспортной доступности некоторых отдаленных районов города, откуда к нам поступает много обращений», – отметила Ирина Тюрякова.

11 июля Законодательное собрание региона в двух чтениях приняло закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Твери и Тверской области». Цель закона – создание централизованной системы управления пассажирскими перевозками. Новую модель планируется внедрить на территории Верхневолжья с 2020 года.

По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными для населения Тверской области.

«Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предполагается. Тверская область не единственный регион, который выбрал модель пассажирских перевозок города Москвы, но уверен, Верхневолжье станет одним из первых, где эта модель будет внедрена», - считает Игорь Руденя.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. На первом этапе новую систему планируется запустить на территории тверской агломерации – Твери и Калининского района, затем в других муниципалитетах.

Новая модель – это современные автобусы, прозрачная тарифная политика, контроль за перевозчиками, повышение экономической эффективности предприятий городского и межмуниципального транспорта, создание порядка 1000 рабочих мест для жителей региона.

Для организации новой модели управления пассажирскими перевозками в Тверской области создаётся единый оператор – государственная компания. Перевозчики будут выбираться по итогам конкурсных процедур. Весь транспорт будет лицензирован и унифицирован, разработан корпоративный стандарт.

В настоящий момент разрабатываются схемы маршрутов, всего планируется создать 65 маршрутов. Предполагается, что парк подвижного состава составит 471 единицу, из них 139 - автобусы большой вместимости, 303 - средней, 29 - малой. Планируется, что курсировать автобусы по маршрутам будут с 4.30 до 24.00 с интервалом движения от 2 до 4 минут, в отдалённых районах – от 3 до 10 минут.