8 июля - День РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Уважаемые работники

и ветераны почтовой связи!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской почты!

Без предприятий связи невозможно представить повседневную жизнь людей, эффективное ведение бизнеса, успешное функционирование государственных служб и институтов. Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных технологий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов связи. Ни одна современная структура сферы услуг не имеет такой разветвленной сети. Услугами почты пользуются 90 процентов взрослого населения России, а ФГУП «Почта России» признано одним из крупнейших в стране.

Перечень услуг, предлагаемых почтовыми отделениями в Конаковском районе, неуклонно расширяется, а их качество растет. В отделениях трудятся специалисты, которые ежедневно принимают и обрабатывают корреспонденцию и посылки, доставляют подписчикам газеты и журналы, выдают пенсии, принимают оплату за квартиру и телефон, осуществляют денежные переводы. От четкости их действий во многом зависит эффективность работы органов власти, взаимодействие в сфере бизнеса, международных контактов.

С праздником вас, уважаемые работники почтовой связи! Выражаем вам глубокую признательность за работу и терпение, за профессионализм и любовь к делу. Желаем крепкого здоровья, успехов в такой важной и социально значимой работе, благополучия и счастья вам и вашим семьям!

С уважением, Глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Е. Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных.

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!



8 июля работники почтовых служб отметили свой профессиональный праздник. Сегодня на смену бумажным письмам, открыткам пришла электронная почта. Но это не уменьшает роль почтовых отделений и почтальонов в нашей повседневной жизни. И цель праздника – напомнить об этом и поблагодарить почтовых работников за их труд.

В г. Конаково 6 почтовых отделений, в которых работают 267 человек, это работники отделений связи, водители, сортировщики. Из них более 120 почтальонов.

В любом почтовом отделении сегодня можно принять или отправить корреспонденцию, оплатить подписку на периодические издания, провести оплату счетов за ЖКХ, всего порядка 100 услуг. Каждый месяц появляются новые: банковские, страховые, приём коммунальных платежей на дому и т.д. В кассах почты - приобрести билеты государственных лотерей, упаковку для посылок и бандеролей, конверты и марки (в том числе коллекционные).

Почта России старается идти в ногу со временем, создавая всё новые услуги. В последние годы изменился облик почты в нашем городе. Изменилась почта у торгового центра, на проспекте Ленина. Накануне праздника мы побывали в почтовом отделении № 3 г. Конаково, что расположено в жилом пятиэтажном доме в зелёном микрорайоне на улице Гагарина, д. 4. В отделении светло, красиво и уютно. Оно оборудовано для людей с ограниченными возможностями пандусами, кнопками вызова, специальными табличками с шрифтом Брайля. Новая, современная мебель, приветливые операторы. Современная почта в эпоху компьютеризации изменилась в лучшую сторону.

Работники ее постоянно повышают свою квалификацию, обучаются дистанционно, проходят видеокурсы, тестовые программы новых услуг. Без этого нельзя идти в ногу со временем. Не забывают здесь и о ветеранах, которые уже ушли на заслуженный отдых. Их всегда тепло поздравляют с праздниками.

Много и работающих ветеранов почтового дела. Елена Давыдовна Денисенко работает дольше всех среди гагаринских почтальонов, уже 14 лет она доставляет жителям улицы Гагарина и Набережной Волги корреспонденцию, пенсию, газеты и журналы. Некоторые пенсионеры заказывают у почтальонов продукты и промтовары, которые также имеются в ассортименте в отделении связи. Елена Давыдовна говорит, что сейчас сумка городского почтальона стала легче. В век Интернета люди выписывают меньше газет и журналов. Постоянные подписчики в основном – пожилые люди. Они же больше всех ждут почтальонов, чтобы пообщаться. На наш вопрос, пишут ли люди в наше время письма друг другу, почтальонка ответила, что, конечно, количество писем по сравнению с прошлыми десятилетиями снизилось, сейчас они больше доставляют в почтовые ящики письма различных организаций.

Людмила Борисовна Ноздрина на Конаковском почтамте работает более 40 лет инструктором. По словам коллег, она очень хороший, отзывчивый человек, много лет проработала председателем профсоюза почтовых работников. Помогает всем, и не только советом.

Елена Николаевна Веригина, начальник участка сортировки, трудится здесь уже 43 года. Пришла в отдел сортировки в 17 лет, совсем юной девушкой её привела на работу мама. Недавно отметила юбилей, но продолжает трудиться. Своим богатым опытом Елена Николаевна делится с молодыми почтовиками. Она рассказала, что любит свою работу, ей нравится общаться с людьми, помогать им, доставлять радость. Человек творческий, в свободное время играет в народном театре «Авось-Ка». Светлана Алексеевна Кованова на сортировке более 20 лет. Работа у неё трудная, ответственная, требует большого внимания. Коллектив у них небольшой, но дружный, да и клиенты в основном относятся по-доброму.

Уважаемые работники почтовой связи! Поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем всем глубокую благодарность за ежедневный добросовестный труд! Крепкого здоровья, благополучия и хороших клиентов!

Людмила Кикало.

ПРОФОСМОТР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



В центральном почтовом отделении г. Конаково в День российской почты проводился выездной медицинский профосмотр. Выездные бригады медицинской комиссии, состоящие из специалистов организации «Центромед», оснащены передвижной лабораторией и цифровым флюорографическим комплексом.

Любое исследование, которое может понадобиться, согласно Приказу Минздравсоцразвития России №302н, будет обязательно проведено во время медосмотра, так как клиника обладает всем необходимым оборудованием. Целью осмотров является оценка состояния здоровья работников, своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний и общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными производственными факторами, а также предупреждение несчастных случаев.

Это очень удобно для почтовых работников, весь день которых занят. Не нужно ехать в поликлинику и стоять в очередях. Все обследования оплачивает руководство «Почты России», которое заинтересовано в здоровье своих подчиненных.