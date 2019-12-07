«РАДУГА» ЗА ВОЛГОЙ

Радуга - это олицетворение всех красок жизни. Под таким ярким и оптимистичным названием – «Радуга» - распахнул свои двери летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье. Лагерь принял своих воспитанников еще 1 июня.

В течение месяца ребята с огромным удовольствием посещали лагерь. Дети чувствовали себя единой семьей, хозяевами лагеря. Недаром в своде законов и правил лагеря «Радуга» записано: «Радуга» - наш дом, мы хозяева в нем. Верь в себя и свои силы. Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности». Было проведено множество мероприятий, направленных не только на физическое оздоровление детей, а также способствующих их творческому развитию, обогащению духовного мира и интеллекта ребенка. Каждое утро начиналось с зарядки на свежем воздухе под ритмичную танцевальную музыку.

3 июня дети приняли участие в празднике под названием «Планета детства - Юрьево-Девичье», проходившем на базе МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр». 6 июня, несмотря на жаркое летнее утро, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Конаковскому району Татьяна Николаевна Кокорева совместно с Маргаритой Борисовной Гучмазовой, главным специалистом отдела мониторинга и организационной работы управления образования администрации Конаковского района, провели квест-игру по Правилам дорожного движения. В квесте участвовали две команды: воспитанники летнего школьного лагеря поселка Первое мая и команда школьного лагеря «Радуга» с. Юрьево-Девичье. Квест включал в себя несколько интересных этапов, и на каждом этапе ребят ждало непростое испытание. В этот же день в досуговом центре проходило мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 26 июня – акция «Читаем вслух стихи А. Дементьева».

Помимо этого, талантливые воспитатели проводили с ребятами фестиваль воздушных шаров, олимпийские игры, игры по станциям, викторины, интеллектуальные конкурсы, флешмобы, конкурсы рисунков.

Но больше всего ребятам понравились творческие часы, проводимые воспитателями Н.Н.Самарченко, А.А.Куликовских, М.С.Бугаевой, В.С.Барыкиной, А.Е.Корюшкиной, А.А.Лебедевой, Ю.С.Дегтяренко, Н.Б.Володиной, Н.А.Усановой, Л.С.Голубовой. Воспитанники лагеря научились выполнять поделки из соленого теста, цветы из гофрированной бумаги, картины из пластилина. Особенно понравилось всем выполнять декупаж фоторамки, делать и дарить подарок тайному другу.

Начальник лагеря Л.В.Скакодуб позаботилась о том, чтобы детям было интересно и весело в школьном лагере. Техслужащие Т.А.Муратова и Е.В.Игнатова поддерживали чистоту и уют в помещениях, а наши повара Ю.В.Титова и Л.М.Зуброва угощали ребят вкусными завтраками и обедами и в конце смены приготовили для них сладкие призы и грамоты за хороший аппетит.

Лагерная смена, которая называлась «Радужная страна», закончилась, дети получили массу положительных эмоций и впечатлений и долго будут вспоминать весело и насыщенно проведенные дни в дружном коллективе лагеря. Родители воспитанников лагеря также остались довольны отдыхом детей и рады от души поблагодарить коллектив школы и пожелать всем здоровья, неиссякаемого терпения, новых идей и энтузиазма!

Т. ИГНАТОВА, жительница села Юрьево-Девичье.