«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» В РЕДКИНСКОМ ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Сегодня вопросам обеспечения безопасности на дорогах уделяется особое внимание. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасного поведения на дорогах в летний период - одно из важнейших направлений деятельности в летнем оздоровительном учреждении при МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.

И еще 21 июня на базе этой школы прошло окружное мероприятие юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». На мероприятии присутствовали главный специалист управления образования администрации Конаковского района Маргарита Гучмазова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Конаковскому району в Тверской области Татьяна Кокорева и протоиерей Андрей Андронов.

В мероприятии приняли участие 5 команд: команды МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3 п. Редкино, команда села Городня и команда посёлка Озерки. Участники проходили испытания на станциях «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ безопасности жизнедеятельности», а также в творческом конкурсе.

На станции «Знатоки Правил дорожного движения» ребята отвечали на вопросы ПДД. На этой станции лучшими были воспитанники МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.

На станции «Фигурное вождение велосипеда», как следует из названия, ребятам необходимо было продемонстрировать свою виртуозную езду, проехать по маршруту и не сбить ни одной фишки, выполнить «змейку». Хочется отметить, что лучшей в этой эстафете стала команда из села Городня. На станции «Знание основ оказания первой помощи» ребята должны были ответить на теоретические вопросы, кстати сказать, достаточно сложные. Ребята из летнего оздоровительного лагеря при МБОУ СОШ № 2 п. Редкино стали лучшими знатоками этой эстафеты. В творческом конкурсе первое место заняла команда из МБОУ СОШ № 3 п. Редкино, где ребята показали сценку о правильном поведении вблизи проезжей части.

На станции «Знание основ безопасности жизнедеятельности» лучшими знатоками стала команда из посёлка Озерки.

Хочется выразить огромную благодарность всем педагогам, которые принимали участие в подготовке команд. Все команды показали хорошую теоретическую и практическую подготовку, большую волю к победе и были награждены грамотами управления образования Конаковского района.

М. БЛИНОВА, начальник ЛОУ при МБОУ СОШ № 1 п. Редкино.