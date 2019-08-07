БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Стройка идёт, а деньги под защитой

C 1 июля финансирование долевого жилищного строительства осуществляется по-новому. Теперь покупатель квартиры в строящемся доме не платит деньги за неё напрямую застройщику, а вносит их на специальный банковский счет, который называется эскроу. При этом строительные компании не смогут пользоваться этими средствами до завершения строительства и регистрации прав на объект недвижимости, а в процессе возведения дома им нужно будет использовать свои средства или банковские кредиты.

При этом новые правила не должны помешать ранее начавшимся стройкам. Ряд проектов будет достраиваться по-старому, без перехода на эскроу-счета. При этом степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений. Эти критерии установлены постановлением Правительства РФ.

Деньги дольщиков на эскроу-счетах, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, под особой защитой. Они застрахованы Агентством по страхованию вкладов в сумме до 10 млн рублей и в полном размере будут возвращены владельцу, если у банка отзовут лицензию. Также вся сумма подлежит возврату, если застройщик не выполнит свои обязательства в установленные сроки или покупатель сам решит расторгнуть договор участия в долевом строительстве. А ещё деньги с этого счета не могут быть взысканы, арестованы либо использованы для принятия обеспечительных мер.

В Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО отметили, что законодательные новации нацелены, прежде всего, на защиту прав дольщиков и сокращение рисков при покупке жилья в строящемся доме. При этом застройщики получают стабильный источник финансирования на всех стадиях реализации своего проекта за счет кредита уполномоченного банка и значительно снижают свою зависимость от поступления средств дольщиков.

В Тверском регионе есть подразделения банков, которые участвуют в реализации закона о проектном финансировании жилищного строительства. С актуальным перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям».