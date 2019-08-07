Игорь Руденя проинспектировал объекты дорожного ремонта в Твери

8 июля Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом дорожно-ремонтных работ, которые проводятся в Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Московском районе: на площади Гагарина и площади Терешковой, улице Орджоникидзе, проспекте Победы. Кроме того, глава региона осмотрел Бурашевский путепровод, начало ремонта которого запланировано в июле текущего года.

Ремонт дороги по улице Орджоникидзе и проспекту Победы проводит подрядная организация «Дорожное управление «Гражданстрой». На участке от площади Гагарина до набережной реки Лазури протяжённостью 0,45 км уже уложено новое асфальтобетонное покрытие.

«Работы идут полным ходом, в большом масштабе. Национальный проект, который реализуется по инициативе Президента России, даёт нам новые возможности по повышению качества дорог. Первые этапы ремонта прошли достаточно хорошо, качество дорожного полотна визуально хорошее, сейчас проходят все необходимые лабораторные исследования», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Глава региона дал поручение обустроить дополнительные информационные щиты на подъездах к местам проведения работ.

На участке от набережной до площади Терешковой протяжённостью 0,78 км выполнено фрезерование, идёт укладка нового асфальта. Протяжённость участка от площади Терешковой до бульвара Цанова — порядка 1,2 км. В настоящее время там идёт демонтаж трамвайных путей.

В ходе инспекционной поездки Игорю Рудене представили предложения по установке барьерных ограждений на проспекте Победы. Мера призвана повысить безопасность движения.

Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе («Крупский мост») будет проведён за счёт средств дорожного фонда региона и бюджета Твери. Игорь Руденя ознакомился с проектом работ. Подрядчик, ООО СК «ВИТ», уже начал подготовку к началу ремонта. Завершить его планируется до 31 мая 2020 года.

На объекте запланирован демонтаж трамвайных путей, укрепление опор и балок путепровода, ремонт пролётов, укладка нового асфальтового покрытия, модернизация линии освещения, устройство водоотвода. Кроме того, в порядок приведут тротуары и лестницы. По окончании работ на мосту будет организовано 4 полосы (по две в каждую сторону), тротуар расширят практически вдвое — до 1,5 м.

На первом этапе работ – демонтаж трамвайных путей — дорожное движение перекрываться не будет. В дальнейшем движение всех видов транспорта и пешеходов по путепроводу будет временно прекращено для обеспечения безопасности. На этот период будет изменена схема движения по ряду улиц.

Бурашевский путепровод был возведен в 1967 году, капитальный ремонт сооружения проводится впервые. До конца текущего года подрядчику предстоит демонтировать подлежащие разборке элементы и конструкции путепровода, отремонтировать устои и промежуточные опоры. Также в этом году начнётся ремонт пролетного строения и мостового полотна.

В 2020 году будет проведен ремонт сопряжения путепровода с насыпью и лестничных сходов, земляного полотна и дорожной одежды на подходах. Кроме того, будет завершен ремонт пролетного строения и мостового полотна.

В 2019 году Тверская область стала активным участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация на территории региона позволит увеличить к 2024 году долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34%, в Твери – до 85%. А также снизить долю автодорог, работающих с перегрузкой на 10%, и в 2 раза уменьшить количество аварийно опасных участков.

В 2019 году в рамках национального проекта отремонтируют 104 км автодорог регионального значения: «Торжок - Осташков», «Осташков - Селижарово - Ржев», «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна» и «Красномайский - Фирово». Заключены государственные контракты, на объектах ведутся дорожные работы. Региону из федерального бюджета предусмотрено свыше 1,2 млрд рублей, 760 млн рублей – софинансирование из областной казны.

В Твери будет отремонтировано 28 объектов протяжённостью более 33 км. На это потратят более 1,5 млрд рублей федеральных и областных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области