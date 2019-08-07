8 июля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. В частности, ход реализации национальных проектов в регионе.

Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город».

На совещании также были рассмотрены обращения граждан по вопросам ремонта улично-дорожной сети, функционирования сельских домов культуры Тверской области.

Кроме того, в повестку совещания с членами регионального Правительства вошли вопросы текущей деятельности исполнительных органов власти Тверской области.