Тверская область готовится к Всероссийской переписи населения

С 1 по 31 октября 2020 года на территории Тверской области и всей страны будет проводиться Всероссийская перепись населения (ВПН-2020). В реализации масштабного проекта задействованы органы власти всех уровней.

Система получения данных о населении состоит из переписей населения, текущего учета демографических событий и миграции. Всеобщая перепись остается наиболее информативным источником, она позволяет узнать точную численность и структуру населения, а также оценить динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи.

На территории Тверской области для проведения переписи будет обеспечено взаимодействие органов исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления, территориальных органов федеральных служб, Тверьстата, учреждений и организаций, средств массовой информации.

До конца 2019 года в рамках подготовки к переписи в Тверской области предстоит уточнить сведения о количестве, перечне и границах муниципальных образований и населенных пунктов, обеспечить наличие указателей названий улиц, номеров домов и квартир, разработать комплекс мер по обеспечению безопасности проведения переписи.

В настоящее время разрабатывается бланк основного документа переписи населения - переписной лист. Перепись должен пройти каждый человек, опрос и учет населения проводится по домохозяйствам. Предполагается также открыть специальные переписные офисы – стационарные участки, в которых смогут пройти перепись те, кто не хотел бы, чтобы переписчики приходили к ним домой, а также люди без определенного места жительства.

Особенностью ВПН-2020 станет использование переписчиками планшетных компьютеров. Также будет предоставлена возможность жителям России самостоятельного заполнения переписных листов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Предполагается, что интернет-перепись будет проходить с 1 по 25 октября 2020 года.

История регулярной Всероссийской переписи населения начинается с 1897 года. Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в 10 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области