Сергей Корнеев: «Проект «Волжское море» – пример эффективного комплексного развития территории в сфере круизного туризма»

Федеральные эксперты продолжают комментировать итоги прошедшего в Тверской области Национального туристского форума «Реки России». В частности, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев оценил перспективы развития кластера «Волжское море», представленного на форуме. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров

«Форум показал интерес регионов к речному туризму», – отметил Сергей Корнеев, подчеркнув, что среди участников были представители практически всех уголков России и все они говорили об изменении инфраструктуры и привлечении речных туристов.

По его мнению, на данный момент круизные однодневные туристы могут стать лучшим решением для развития тех городов России, в которых пока еще не создана своя хорошая гостиничная база. Уже сейчас речные туристы составляют значительную долю турпотока в малых исторических городах России, а их траты во время стоянок там, по словам Сергея Корнеева, могут доходить до 7 тыс. рублей в день.

Ярким примером эффективного комплексного развития территории в сфере круизного туризма может служить проект «Волжское море», считает эксперт.

«На этом месте появится абсолютно новая точка туристического интереса – на самой популярной речной круизной линии: Москва – Золотое Кольцо – Санкт-Петербург». Проект – пример комплексного развития территории от чистого поля до многофункционального туристского кластер: курорт, марина для яхт, пляжи, новые экскурсионные маршруты, спорт и так далее. И все это – и для россиян, и для иностранцев», – подчеркнул Корнеев.

Напомним, на Национальном форуме «Реки России», который прошел в Тверской области 2 июля, губернатор Игорь Руденя рассказал о планах по развитию особой экономической зоны «Завидово». В частности, о создании инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта «Волжское море».

«Завидово» — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Здесь планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект «Волжское море» объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма», – сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Туристско-рекреационный кластер «Волжское море» включен в федеральную программу развития культуры и туризма. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей. Ожидается, что ежегодные налоговые поступления по итогам реализации проекта составят не менее 300 млн рублей. Якорным объектом кластера станет уникальный транспортно-логистический узел, который свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем.

Планируется строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва – Санкт-Петербург, а также строительство нового речного порта, аналогичного Московскому речному порту, с современной инфраструктурой и большим трафиком. Начало строительства намечено на 2020 год. Порт будет рассчитан на приём туристских, экскурсионных, прогулочных, спортивных и маломерных судов. Вне навигации речной порт сможет принимать на зимнее хранение порядка 5 туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов.