Светлана Гончарова: Порт «Завидово» будет интересен круизным туристам и корпоративным клиентам из Москвы»

Заместитель генерального директора круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова, говоря об итогах прошедшего в Тверской области Национального туристского форума «Реки России», отметила большую востребованность будущего порта «Завидово». Комментарий эксперта приводится на сайте «Ассоциации туроператоров»

«Эта стоянка будет интересна не только для круизных туристов, но и для корпоративных клиентов из Москвы, потому что Завидово находится недалеко от столицы и имеет очень хорошую площадку и инфраструктуру для проведения корпоративных мероприятий», – считает Светлана Гончарова.

Напомним, на Национальном форуме «Реки России», который прошел в Тверской области 2 июля, губернатор Игорь Руденя рассказал о планах по развитию особой экономической зоны «Завидово». В частности, о создании инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта «Волжское море».

«Завидово» — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Здесь планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект «Волжское море» объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма», – сказал Игорь Руденя.

По словам губернатора, в настоящее время в инфраструктуру развития кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» вложено более 15 млн рублей частных инвестиций.

«В ближайшие несколько недель планируем подписать соглашение с Внешэкономбанком по развитию кластера «Волжское море». Объём средств, который будет направлен корпорацией, составляет более 40 млрд рублей», – отметил Игорь Руденя.

Туристско-рекреационный кластер «Волжское море» включен в федеральную программу развития культуры и туризма. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей. Ожидается, что ежегодные налоговые поступления по итогам реализации проекта составят не менее 300 млн рублей. Якорным объектом кластера станет уникальный транспортно-логистический узел, который свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем.

Национальный туристский форум «Реки России» проходит в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии. В нём принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских компаний-туроператоров, эксперты отрасли.