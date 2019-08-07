Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с направлением средств на повышение зарплаты работникам образования

В рейтинг «Губернаторская повестка», составленный по итогам прошедшей недели, вошло решение губернатора Игоря Рудени и Правительства Тверской области направить дополнительные средства на повышение заработной платы работникам сферы образования. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

«В соответствии с Указом Президента Владимира Путина мы системно ведем работу в данном направлении. Более полумиллиарда рублей – это живые деньги, которые будут учтены в повышении заработной платы сотрудникам системы образования региона в зависимости от занимаемых должностей и квалификации. Сумма внушительная. Эта работа носит системный характер благодаря поддержке федерального центра», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, 4 июля на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы. Свыше 507 млн рублей будет направлено на повышение оплаты труда работникам муниципальных образовательных учреждений. Среди получателей – работники детских садов (6,2 тысячи человек), школ (2,5 тысячи человек), работники организаций дополнительного образования (0,8 тысяч человек), сотрудники загородных лагерей, методических кабинетов, центров школьного питания (0,4 тысячи человек), работники образовательных организаций других отраслей (1,4 тысячи человек).

Субсидии муниципалитетам на повышение оплаты труда работникам отрасли будут предоставляться в два этапа: до августа текущего года, и с сентября по декабрь текущего года.

Кроме того, более чем на 3 млн рублей в текущем году увеличено финансирование по направлению патриотического воспитания детей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.