Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Жителей Тверской области с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник напоминает о значении семьи в жизни каждого человека и в судьбе России. Семья учит взаимопониманию и поддержке, ответственности за близких людей и Отечество, является хранительницей духовно-нравственных устоев нашего народа. Сегодня на древней тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года. Дата 8 июля выбрана неслучайно: это день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной культуре являются символом крепости семейных уз.

В Твери 8 июля на площади у ТЦ «РИО» в 13:00 стартует концертная программа «Все начинается с любви». В это же время в парке на ул. Королева для семей с детьми откроется познавательно-игровая программа.

В филиалах муниципальной библиотечной системы в районах города День семьи, любви и верности отметят конкурсами рисунков и тематическими мастер-классами.

Пресс-служба Правительства Тверской области