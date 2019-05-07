8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник напоминает о значении семьи в жизни каждого человека и в судьбе России. Семья учит взаимопониманию и поддержке, ответственности за близких людей и Отечество, является хранительницей духовно-нравственных устоев нашего народа. Подлинным образцом супружеской верности стали святые Петр и Феврония Муромские. Ярким примером крепкой семьи, заботы о родных и своем крае стала жизнь супругов, святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Сегодня на древней тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны. Желаю всем семьям Верхневолжья мира и согласия, добра и счастья, любви и понимания!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые жители Конаковского района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником - Днём семьи, любви и верности! Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и поддержка человека. Именно в семье формируются его характер, нравственные и духовные ценности. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной. Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. В этот день особые слова благодарности тем жителям Конаковского района, которые превыше всего ценят родительское чувство, - многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

От всей души желаем молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои семьи. Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности. Пусть будут крепкими семьи в нашем Конаковском районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрастают будущие поколения – наши дети, внуки и правнуки. Живите в любви и согласии!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.