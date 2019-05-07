В Конаковском районе открыто движение по участку скоростной магистрали М-11

3 июля в торжественной обстановке было запущено движение по участку скоростной магистрали М-11 протяжённостью 53 км.

Участие в торжественной церемонии приняли полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко, глава Конаковского района Олег Лобановский.

- Открытие трассы М-11 сформировало высокие требования к дорогам в нашей области, и мы начали их ремонт и строительство, исходя из международных стандартов, которые заложены при строительстве М-11, – отметил Игорь Руденя.

- Качественные и безопасные дороги – один из национальных приоритетов. Это одно из базовых условий для комфортной жизни наших людей. И поэтому каждый раз, когда мы открываем дорогу, делаем еще один важный шаг к тому, чтобы наши люди жили лучше, – подчеркнул Игорь Щёголев.

- Мы сегодня присутствуем на мероприятии, к которому готовились много лет. Сначала работали проектировщики, потом велась подготовка территории. И меньше чем за три года было построено около 100 км высококлассной трассы. Еще в сентябре прошлого года здесь было болото, а теперь одна из лучших автодорог России, – в свою очередь, отметил Вячеслав Петушенко.

- Открытие нового участка федеральной скоростной автодороги М-11, часть которого проходит по территории Конаковского района, очень значимо как для региона в целом, так и конкретно для нашего района. Появление такой трассы, заметно сократившей время передвижения между Москвой и Тверской областью, должно положительным образом отразиться на экономическом потенциале и инфраструктуре нашего края, - сказал Олег Лобановский.

Глава региона вручил награды сотрудникам отрасли дорожного строительства, которые внесли особый вклад в создание магистрали.

Новая дорога соответствует категории IА, максимальная разрешенная скорость движения – 110 км/час. Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м километре. В итоге для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.

При строительстве этого участка, как и всей автомагистрали, использовались высокие стандарты качества, технологий, строительных материалов, а также учтены повышенные требования к безопасности дорожного движения. Обустроены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные полосы, построены современные линии наружного освещения, а также зоны отдыха для водителей. Кроме того, на протяжении всей трассы дежурят машины аварийных комиссаров для оказания медицинской и технической помощи автомобилистам и пассажирам. На всем протяжении организовано четырехполосное движение. Работают мобильные пункты продажи транспондеров. На новом участке построены две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидова и Конакова на 124 км. Стоимость проезда по нему составит 190 рублей. Кроме того, запланирован к строительству третий этап – северный обход Твери.

В торжественной обстановке официальные лица перерезали символическую красную ленту, и первые КамАЗы проехали по новой дороге.