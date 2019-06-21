ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ...

В этом году по всей стране прошла акция «Горсть памяти». О ее сути мы писали в прошлом номере: в День памяти и скорби 22 июня со всех захоронений воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, как в нашей стране, так и за рубежом, взята земля, которая помещена в солдатские кисеты. Они переданы в историко-мемориальный комплекс главного Храма Вооружённых сил в Москве, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Кисеты поместят в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими почестями будут установлены на территории Храма.

Такая акция прошла во всех поселениях Конаковского района, на территории которых имеются воинские захоронения. Но главные события происходили 22 июня в селе Юрьево-Девичье, где акция была совмещенана с важным мероприятием – преданием земле останков боевого летчика, погибшего в окрестностях села 1 июня 1942 года. Его звали Федор Иванович Скворцов. Пилот управлял самолетом МИГ-3 и выполнял боевой вылет с целью перехвата вражеского самолета-разведчика. В бою с врагом самолет был атакован, расстрелян и упал в районе деревни Глинники. Местным жителям было известно про этот факт, даже были свидетели того последнего боя, который они наблюдали в небе. Долгие 77 лет было неизвестно точное место падения самолета, но весной этого года оно было найдено, и при помощи поисковиков отряда «Звезда» останки воина и сам самолет подняты с глубины 4 метров.



В Юрьево-Девичье подготовка к событию началась задолго. И уже ранним утром 22 июня у предстоящего места захоронения собралось немало людей. Это юнармейцы и казаки, воины почетного караула и молодежь, ветераны и поисковики... В 10 часов начался траурный митинг.

В митинге прияли участие депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана МАКСИМОВА, представитель губернатора - и.о. министра по делам территориальных образований Тверской области Юрий ОХЛОБЫСТИН, который зачитал приветственный адрес, глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН, глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей ЛУКЬЯНОВ, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий НЕГОВОРА. Из Санкт-Петербурга приехала родственница летчика – внучка его племянника Анна ТАТЕНКО.

Из столицы на похороны героя прибыл даже народный художник страны наш земляк Валентин СИДОРОВ. Он рассказал, что помнит, как, будучи ребенком, наблюдал полет этого летчика, который вылетел с аэродрома в Клину в сторону Калинина и был сбит где-то за Волгой. О том, как при помощи поисковиков подняты из земли останки героя и его самолет, рассказал руководитель поискового отряда «Звезда» Валерий ГОРЕЛИКОВ. О воинской доблести и патриотизме добрые слова сказал отец Владимир, настоятель Георгиевского храма с. Юрьево-Девичье. Выступила и правнучка летчика Анна Татенко.

«Огромный труд поисковиков из военно-спортивного союза «Звезда» помог восстановить это имя, найти родных офицера, погибшего в воздушном бою 1 июня 1942 года. Искренне благодарю всех участников поискового движения, ведущих работу на тверской земле. Сегодня здесь присутствуют воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы. Они будут хранить и передавать новым поколениям нашу память о миллионах героев великой войны, в числе которых Федор Иванович Скворцов», - говорится в приветственном адресе губернатора Тверской области Игоря Рудени, который глава региона направил участникам церемонии.

Гроб с останками летчика был отпет в храме, после чего установлен на автомобиль и с почестями провезен по центральной улице села. В последний путь героя провожали сотни жителей Юрьево-Девичья и приехавшие на похороны люди из соседних мест. Троекратным залпом из винтовок и карабинов летчика проводили в последний путь военные. Над могилой совершили богослужение священники конаковского благочиния. Также на могиле воина волонтерами молодежного центра «Иволга» установлены свечи памяти. Бесконечная людская река понесла лейтенанта Скворцова к месту погребения на центральной площади села у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, цветы и венки… С этой же могилы была взята и помещена в солдатский кисет земля для акции «Горсть памяти». Кисет был передан конаковскому военному комиссару Юрию Неговоре...

А неподалеку от места падения самолета у деревни Глинники московскими жителями, которые имеют здесь дома, был поставлен небольшой памятник летчику Скворцову. Его автор – московский художник Павел Николаевич Матюхин, друг Юрия Санникова, жителя Москвы, который много лет живет у нас и который и разыскал место падения самолета и сам самолет. А дальше ребята из «Звезды» квалифицированно достали из земли и боевую машину, и летчика. Памятник на месте гибели установлен практически на берегу Волги напротив «Конаково Ривер Клаба» рядом со строящимся тут же небольшим кирпичным храмом...

Валерий ГОРЕЛИКОВ, руководитель поискового отряда ВПС «Звезда»:



- Устанавливая обстоятельства гибели лейтенанта Скворцова, мы выяснили, что боестолкновение в небе с вражескими самолетами было жарким. Весь «Миг» буквально изрешечен пулями, боекомплект его практически истрачен. Самолет загорелся и начал падать уже с высоты двух километров. Летчик пытался выровнять машину, так как оставался, возможно, жив до самого момента соприкосновения с землей, ведь останки его не обгорели. Упал он почти отвесно, этим обусловлены и сильные разрушения, и глубина залегания фрагментов самолета - 4-5 метров. Но главное – мы обнаружили прекрасно сохранившийся партбилет, другие документы и личные вещи. Представляете, как дрожали наши руки, когда мы, очищая от глины и грязи, разворачивали партбилет, чтобы узнать имя летчика...

Анна ТАТЕНКО, родственница лейтенанта СКВОРЦОВА:



- В День Победы мы с родственниками, как всегда, принимали участие в шествии «Бессмертного полка» и несли в руках портрет Федора Ивановича Сквроцова. И каково было спустя считанные дни услышать телефонный звонок, где нам сообщили, что он найден в Тверской области на месте своей гибели в июне 1942 года. Эти чувства сложно передать словами, и я очень волнуюсь, что спустя столько лет я смогла приехать в Юрьево-Девичье и вместе со всеми предать земле своего прадеда-героя – Федора Скворцова…

Павел МАТЮХИН, художник-скульптор:

- Юрий Санников обратился ко мне: в Конаковском районе нашли летчика и его самолет, сбитый во время войны, и надо установить на месте гибели памятный знак. Сколько времени надо на его изготовление? Обычно от идеи до реализации у меня уходит по полгода и более. Я спросил: когда надо? Он ответил: до конца недели. Героя будут хоронить 22 июня. Задача казалась невыполнимой. Но пока я ехал из офиса домой, в голову пришло все: и идея, и способ реализации, и как он будет стоять, хотя я даже места этого не видел. Знаете, я убежден, что этот случай с поиском самолета – он не просто так. Это Господь объединил нас и каждому сверху вложил в голову что-то общее. Памятник был готов уже к пятнице, и сегодня те, кто хотел, смогли не только проводить в последний путь лейтенанта Скворцова, но и побывать на месте его гибели...

СВИДЕТЕЛЯМ ПОСЛЕДНЕГО ВОЗДУШНОГО БОЯ ФЁДОРА ИВАНОВИЧА СКВОРЦОВА

Опять разбудит среди ночи

Один и тот же страшный сон,

Когда увидится воочию

Шквал огневой со всех сторон.



И вновь, немея от бессилья,

В который раз увижу бой:

Миг-3 – из нашей эскадрильи.

С крестами черными – чужой.



Чужой, что к нам пришел с войною,

Что черным коршуном навис,

Что скорби нашей стал виною!

Убить пришедший нас фашист!



И тот чужой, грозящий смертью,

Пойдёт в очередной вираж!..

…Я верю – он за всё ответит,

Ведь сбит, горит соколик наш!



А я, помочь ему не в силах,

Гляжу, как в сотый раз с небес

Наш истребитель быстрокрылый

летит на глинниковский лес…



Вздыхает тяжело планета,

В себя смертельный груз вонзая!..

Кому и где могила эта -

Никто в то время не узнает.



Пройдут года, но лихолетья те наша память сохранит.

Фамилию, что в партбилете,

Она народу возвратит.



Чтоб память в нас свято и ясно

Была б подобием щита,

Что кровь героев не напрасно

Была когда-то пролита.

Ольга Бардакова.

***

А днем ранее акцию «Горсть памяти» провели в Комсомольском сквере г. Конаково. На мероприятии с проникновенными словами о важности помнить ту, далекую уже войну, о преемственности поколений и патриотизме выступил глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. В траурном митинге, посвященном Дню памяти и скорби, приняли участие узники концентрационных лагерей и дети войны, ветераны труда, руководители и депутаты города и района, юнармейцы, члены патриотических клубов, школьники из летних лагерей. О том, как важно помнить о подвиге народа, сказал настоятель Ильинского храма с. Селихово Виктор Гуров. Про то, какой страшной была война и как важно не допустить этого ужаса снова, сказала Мария Ивановна Евтехова, малолетняя узница концлагеря. После минуты молчания к воинскому захоронению, расположенному в сквере, участники митинга возложили цветы и венки, а затем право наполнить кисет землей с братской могилы было предоставлено М.И.Евтеховой и юной Софии Космодемьянской. Кисет торжественно передан юнармейцем сотруднице военного комиссариата по г. Конаково и Конаковскому району Р.И.Охоцкой.

***

В канун Дня памяти и скорби по всей стране поисковыми отрядами в рамках «Вахты памяти» были подняты и вырваны из забвения сотни погибших солдат. Только отряд «Звезда», кроме лейтенанта Скворцова, смог найти на местах интенсивных боев в окрестностях Ржева тела 14 погибших солдат. Их имена еще предстоит установить: к сожалению, не у всех погибших обнаруживаются медальоны. Но работа эта важная и нужная - ведь есть простая истина: для страны война не окончена до тех пор, пока не будет похоронен последний ее солдат...



Подготовил

Максим МАЛАХОВ. Фото автора.