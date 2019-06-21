27 июня - День молодежи

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители
Тверской области!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Во все времена молодому поколению принадлежала особая роль в развитии России. Благодаря энергии, инициативе, неординарным идеям молодежи наша страна всегда устремлена в будущее, добивается успехов в разных сферах.
Тверская область гордится молодыми людьми, которые реализуют свой профессиональный и личностный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве, предпринимательстве и социальной работе, образовании и здравоохранении, в развитии поискового и волонтерского движения.
Желаю молодежи Верхневолжья найти свое призвание и достичь высоких целей в жизни на тверской земле! Дерзайте, воплощайте самые смелые планы и оставайтесь верными ценностям, которые через всю жизнь пронесли старшие поколения, - добру, справедливости и честному служению Родине.
Успехов вам и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области
И.М.Руденя.
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Дорогие друзья! Молодые
жители Конаковского
района!
Поздравляем вас с Днем молодежи – праздником людей ярких, активных и влюбленных в жизнь!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека.
Это время свершений и открытий, полета мечты и поиска светлых на-дежд.
От вас – нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей и администраторов, политиков и общественных деятелей – зависит будущее не только Конаковского района, но и всей нашей любимой России. И сегодня, в День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед в науке, бизнесе, успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!
Конаковская молодежь воспитана на земле с многовековыми трудовыми традициями, богатой культурой и великой историей. Учитесь, работайте, дерзайте! Верим – вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так же будете делать все для процветания малой родины, конаковской земли. Ваши знания, профессионализм и энергия являются залогом её благополучия.
От души желаем вам крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия! С праздником!
С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»
Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.