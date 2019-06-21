27 июня - День молодежи

Уважаемые жители

Тверской области!

Поздравляю вас с Днем молодежи!

Во все времена молодому поколению принадлежала особая роль в развитии России. Благодаря энергии, инициативе, неординарным идеям молодежи наша страна всегда устремлена в будущее, добивается успехов в разных сферах.

Тверская область гордится молодыми людьми, которые реализуют свой профессиональный и личностный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве, предпринимательстве и социальной работе, образовании и здравоохранении, в развитии поискового и волонтерского движения.

Желаю молодежи Верхневолжья найти свое призвание и достичь высоких целей в жизни на тверской земле! Дерзайте, воплощайте самые смелые планы и оставайтесь верными ценностям, которые через всю жизнь пронесли старшие поколения, - добру, справедливости и честному служению Родине.

Успехов вам и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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Дорогие друзья! Молодые

жители Конаковского

района!

Поздравляем вас с Днем молодежи – праздником людей ярких, активных и влюбленных в жизнь!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека.

Это время свершений и открытий, полета мечты и поиска светлых на-дежд.

От вас – нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей и администраторов, политиков и общественных деятелей – зависит будущее не только Конаковского района, но и всей нашей любимой России. И сегодня, в День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед в науке, бизнесе, успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!

Конаковская молодежь воспитана на земле с многовековыми трудовыми традициями, богатой культурой и великой историей. Учитесь, работайте, дерзайте! Верим – вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так же будете делать все для процветания малой родины, конаковской земли. Ваши знания, профессионализм и энергия являются залогом её благополучия.

От души желаем вам крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия! С праздником!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.