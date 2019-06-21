НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

Здоровье жителей Российской Федерации – это приоритет в развитии страны. Ведь здоровые граждане – основа процветания любого государства. В Майских указах 2018 года Президента России Владимира Путина, сразу после его инаугурации, обозначены 12 основных направлений развития нашей страны на период до 2024 года. Их уже называют новыми национальными проектами, и они – логическое продолжение старых нацпроектов. За ближайшие годы необходимо сделать многое с учетом новых реалий. И в области здравоохранения ставятся задачи роста продолжительности жизни людей до 78 лет, а здоровой жизни – до 67 лет, обеспечение позитивных демографических показателей, в том числе повышение показателя рождаемости, популяризация здорового образа жизни, снижение уровня смертности, обеспечение больниц квалифицированными кадрами, организация профмедосмотров, обеспечение доступности любых специалистов для населения и ликвидация очередей к ним и многое другое. В числе этого - обязательно прохождение всеми диспансеризации. Конечно, дело это добровольное, но следует помнить, что именно она способна выявить заболевания на раннем этапе, когда еще угрозу для жизни и здоровья можно успешно нивелировать.

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Уважаемые жители

Конаковского района!

Здоровье – это бесценный дар, но от самого человека зависит, сохранится наше здоровье, умножится или растратится. К сожалению, многие люди обычно идут в поликлинику, когда что-то заболит, но ведь болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить. Тем более что ситуация со здоровьем у большинства населения действительно оставляет желать лучшего. Согласно данным статистики, население Конаковского района ежегодно убывает. Если в 2017 году естественная убыль населения была 636 человек, то в 2018 она уже - 751 человек. Основные причины преждевременной смертности - сердечно- сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, в этот печальный список входят хроническая патология органов дыхания и сахарный диабет. При таком подходе может наступить момент, когда на карте России не будет населенного пункта с названием Конаковский район.

Уважаемые жители Конаковского района, найдите время для своего здоровья, пройдите диспансеризацию. Обследование не займет у вас много времени и абсолютно бесплатно. Будьте внимательны и заботливы к себе и своим близким, не будьте равнодушны к своему здоровью.

Глава Конаковского района

Олег ЛОБАНОВСКИЙ.