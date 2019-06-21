МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Путешествие по Волге-Матушке



Руководство района, краеведы, сотрудники музеев, общественность, воспитанники воскресных школ и духовенство совершили поездку по Волге к святым местам Михаила Тверского и местам, связанным с Николаем Верещагиным - «отцом» российского сыроделия. Первый паломническо-краеведческий тур по воде был осуществлен благодаря Людмиле Володиной, генеральному директору Конаковского сыродельного завода.

Начался тур с освящения в храме Рождества Богородицы в Городне иконы «Прощание святого Михаила Тверского с семьей». Литургию провели священники отец Алексей, отец Георгий и отец Андрей. Затем на пароме «Николай Лобанов» состоялся Крестный ход до Святой горы, где по легенде святой Михаил Тверской прощался с Анной Кашинской перед походом в Орду. Анна Кашинская и Михаил Тверской – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей. Дата совершения экскурсии к святым местам выбрана не случайно - именно 12 июня Церковь чтит память святой благоверной княгини инокини Анны Кашинской.

Водную экскурсию вел краевед из Редкино Владимир Глухов. Владимир Николаевич рассказал о красавице-реке Волге, Московском море, озере Видогощи. Участники тура узнали о жизни и деятельности «отца русского сыроварения» Н.В.Верещагина, в имении которого была основана первая в России школа сыроварения. К селу Едимоново участники поездки также подошли по воде. Существует легенда, что когда-то в Едимоново приезжали голландцы-сыровары, нашли потомков старых мастеров, узнали оригинальный рецепт. И жители деревни верят, что знаменитый сыр «Эдам», который сегодня лежит на всех прилавках, произошел не от швейцарского эдамера, а является сокращением от тверской деревни Едимоново, ставшей колыбелью русского сыра.

Людмила Володина рассказала экскурсантам об истории Конаковского сырзавода, об уникальных подвалах производства, которые строили ученики Верещагина, о модернизации производства.

Итоги тура комментирует заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев: «Во-первых, я хочу сказать спасибо корифею сыроделия в Конаковском районе Людмиле Сергеевне Володиной за экскурсию, преданность профессии, интерес к истории нашего края. Также огромная благодарность краеведу Владимиру Николаевичу Глухову за интереснейший рассказ. Поездка объединила специалистов-краеведов, сотрудников музеев, людей, которым интересна история района, история великих святых Анны Кашинской и Михаила Тверского, история Николая Верещагина и, конечно, история зарождения сыроделия в России. Мы не будем останавливаться на достигнутом и планируем данную экскурсию включить в программу разрабатываемых водных маршрутов по Конаковскому району, чтобы как можно большее количество людей смогли увидеть все исторические места своими глазами».

Людмила Володина отметила значимость поездки: «Для меня эта поездка очень важна, ведь вся моя трудовая жизнь связана с сыроделием. 47 лет я проработала на Конаковском сырзаводе, основанном в 1936 году учениками Верещагина. На заводе созданы уникальные подвалы, в которых проходило единовременно созревание 20 тонн сыра. Когда завод работал на полную мощность, свою продукцию мы отгружали по всей России. Сейчас многие конаковцы с благодарностью вспоминают натуральный сыр, который производил наш сырзавод. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей поездки посетил завод и принял решение о создании региональной программы «Сыроделие в Тверской области на 2017-2019 годы». На первом этапе она предполагает создание на базе нашего сырзавода производства отечественных сыров. Думаю, эта программа начнет реализовываться в ближайшее время, и в Конаково опять будут делать натуральный, вкусный, полезный сыр. Очень важно не прерывать взаимосвязь сыроделия с именем Николая Верещагина. В советское время Николаю Васильевичу уделялось очень много внимания. Я сама много раз читала лекции студентам вузов. О том, что сыроделие в России зарождалось здесь, в Конаковском районе, знали многие. Я горжусь тем, что живу на земле, где такая богатая история. Поездка по местам Анны Кашинской, Михаила Тверского и Николая Верещагина дала нам возможность своими глазами увидеть заповедные места. Огромное спасибо краеведу Владимиру Николаевичу Глухову за увлекательную экскурсию, отцу Андрею Злобину, настоятелю храма Рождества Богородицы, за то, что лично нас принял, освятил икону и благословил первую поездку по Волге к Святой горе и в Едимоново, отцу Андрею огромная благодарность за то, что провел на пароме молебен, спасибо воспитанникам воскресной школы из Торжка за то, что приехали к нам на экскурсию. Уверена, что этот маршрут будет востребован, и все больше людей благодаря таким поездкам смогут прикоснуться к великим волжским святыням, погрузиться в историю Конаковского района, еще больше влюбиться в нашу природу.



Денис Цуркан: «МЭШ» помогает учителям обмениваться опытом,

а ученикам - получать знания



В Москве на ВДНХ прошел III форум социальных инноваций регионов. За время работы 35 тысяч человек посетили павильон №75, где проходило мероприятие в открытом формате.

Конаковский район на форуме представили заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина и заместитель начальника управления образования Светлана Клюшанова.

В первый день работы форума на стенде «Город образования» мэр Москвы Сергей Собянин встретился с учителями и представил проект «Московская электронная школа» председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину, заместителю председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой и министру просвещения Российской Федерации Ольге Васильевой.

Представление инновационных проектов проходило во время мастер-класса с педагогами из разных уголков России, среди которых был учитель школы д. Мокшино Денис Цуркан. Денис Александрович высоко оценил новые возможности для учителей, особенно тех, кто преподает в сельских школах: «Современные технологии позволяют перевести обучение в цифровой формат. «Московская электронная школа» (МЭШ) - огромная платформа, которая предоставляет все современные возможности для того, чтобы развивать и повышать качество образования, делать уроки по-новому интересными, интерактивными. Для этого достаточно указать в поиске тему интересующего урока и выбрать, какой больше нравится. Причем не обязательно использовать сценарий полностью, можно его отредактировать или взять лишь часть информации. К тому же «МЭШ» повышает профессиональный уровень преподавателя, потому что у него есть возможность знакомиться с лучшими уроками и перенимать опыт своих коллег. «МЭШ» - цифровой помощник, инструмент, который помогает учителю работать».

В ходе импровизированного диалога с мэром Москвы Сергеем Собяниным была отмечена эффективность «МЭШ» для сельских школ, а также уникальная возможность создания и распространения учебного контента. Мэр города Москвы оценил вклад учителей из регионов в развитие инновационной электронной системы и призвал к сотрудничеству, озвучив грантовую политику правительства Москвы.

Любой учитель может зайти в библиотеку «МЭШ» и скачать любые сценарии любые учебники, напечатать свои сценарии и загрузить материалы для урока. Участники и гости также выделили проект «Взаимообучение городов» и лаборатории старшеклассников, которые занимаются по разным направлениям предпрофессионального направления в медицинском, академическом и инженерном профильных классах, организованных с участием работодателей.



За любовь и верность



Общественная награда – медаль «За любовь и верность» вручается лучшим семьям, известным среди населения крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.

В городе Торжке прошло торжественное праздничное мероприятие, посвященное вручению общественной награды – медали «За любовь и верность» лучшим семейным парам Тверской области.

Три семьи из Конаковского района были удостоены высокой награды. Это семьи Терре, Образцовых, Можжухиных.

Виктор Семенович и Галина Николаевна Терре в браке 55 лет, они воспитали двух дочерей - Ольгу и Наталью. Вся их трудовая жизнь связана с фетровой фабрикой, с поселком Новозавидовский. Семья пользуется большим уважением среди жителей поселка, главное в их семье - взаимопонимание, терпение и бережное отношение друг к другу.

Николай Петрович и Галина Николаевна Образцовы проживают в Старомелковском сельском поселении. Свой брак они зарегистрировали 45 лет назад. Среди земляков известны как семья с крепкими семейными устоями, основанными на взаимной любви и верности. Николай Петрович и Галина Николаевна воспитали двоих детей достойными членами общества.

Олег Геннадьевич и Виктория Владимировна Можжухины прожили в браке и верности 30 лет. Благополучная семья, пользующаяся уважением и авторитетом среди односельчан. Вырастили дочь, которая трудится в родной Городне.



В Конаковском районе

состоялось открытие «Крыльев»



Состоялось открытие первой смены районного палаточного лагеря «Крылья» для подростков Конаковского района. В течение недели ребята отдохнут в живописном месте около Карачарово, в лесном массиве на берегу реки. Здесь подростки окунутся в атмосферу живой природы, свежего воздуха, речной прохлады и активного отдыха. С самых первых минут лагерь стал большой и дружной семьей. Всего в этом году будут организованы четыре недельных смены, и приоритет отдается детям и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и заведующий отделом спорта, туризма и молодёжной политики администрации Конаковского района Александра Федотова, которые сказали ребятам напутственные слова, пожелав полезного и приятного отдыха. После торжественной части гости прошлись по территории палаточного лагеря. В ходе осмотра было отмечено, что администрацией и специалистами молодёжного центра «Иволга» созданы хорошие условия для проживания и отдыха подростков. Приобретены кемпинговые палатки, оборудование, заключены все необходимые договоры. Лагерь официально открыт органом Роспотребнадзора, и согласно его экспертной оценке, соответствует требованиям к организации детских лагерей палаточного типа. Несмотря на дождь в день открытия, ребята были полны энтузиазма, они подготовили несколько песен под гитару и специальный танец, который исполнили под аплодисменты. Многие приезжают в этот лагерь не первый год и с нетерпением ждали его открытия. За несколько дней первой смены ребята успели сдружиться. Организаторы «Крыльев» подготовили для ребят разно-образную программу на каждый день. Это командообразующие игры, различные соревнования (такие как турнир по игре «Мафия», «Кладоискатели»), разные викторины и многое другое.

22 июня на территории палаточного лагеря сборов прошла всероссийская акция «Свеча памяти», где ребята почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Обычный день в «Крыльях» традиционно начинается с общего подъёма и утренней зарядки, затем обязательные водные процедуры, завтрак, занятия по подгруппам (строевая подготовка, основы оружейной подготовки, преодоление верёвочных препятствий и т.д.), вкусный обед, отдых и подготовка к вечернему творческому мероприятию, после полдника - массовые подвижные тематические игры. Программой лагеря для ребят предусмотрены различные вечерние творческие и развлекательные мероприятия – дискотеки, песни под гитару, вечерний чай. Всё это для ребят – участников лагеря «Крылья» было и остаётся главным интересным приключением лета.

Подготовила Ирина Третьякова