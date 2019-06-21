«Золотой запас» Конаковского района



Закончились экзамены в школах, и, значит, самое время подвести итоги минувшего учебного года. Позади волнения, переживания, впереди – большие возможности и выбор дальнейшего пути.

Для Конаковского района конец учебного года оказался урожайным. 24 выпускника 11 классов из 11 общеобразовательных учреждений получат аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Они не только имеют годовые отметки «5» по всем предметам, но и набрали по математике и русскому языку на ЕГЭ 70 и более баллов (а математику базового уровня написали на «5»). 52 выпускника 9-х классов из 19 общеобразовательных учреждений района получат аттестаты об основном общем образовании с отличием (у них в аттестатах одни пятерки).

25 июня в районном ДК «Современник» состоялась торжественная церемония чествования таких «золотых» выпускников 11 классов и награждения золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также лучших представителей Конаковского района, занесённых на Доску почёта в 2019 году. Это настоящее и будущее нашего района, лучшие представители двух поколений, которые уже вписали и ещё впишут славные страницы в летопись нашего края.

Об этом на торжественном мероприятии со сцены говорили почётные гости: глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова и заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова.

Очень приятно, что на сцену выпускников приглашали вместе со своими родителями, ведь большая часть побед детей – их заслуга. Церемония получилась торжественной и тёплой. Выпускникам вручали Почётные грамоты и подарки, родителям - Благодарственные письма и мамам – цветы. В этот день на сцену вышли 24 выпускника 11 классов средних школ Конаковского района, которые претендуют на аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»: Екатерина Мартынова, МБОУ СОШ №3 г. Конаково; Мария Крюкова, МБОУ гимназия №5 г. Конаково; Никита Кидяев, МБОУ СОШ № 6 города Конаково; Алина Федорова, МБОУ СОШ № 6 города Конаково; Ольга Волкова, МБОУ СОШ № 7 города Конаково; Владислав Гаухов, МБОУ СОШ № 7 города Конаково; Ольга Малёва, МБОУ СОШ № 7; Екатерина Трошечкина, МБОУ СОШ № 7; Полина Васильева, МБОУ СОШ № 8; Алёна Козлова, МБОУ СОШ № 8; Ксения Козлова, МБОУ СОШ № 8; Ульяна Сидельникова, МБОУ СОШ № 8; Анна Юровских, МБОУ СОШ № 8; Ксения Васильева, МБОУ СОШ № 9; Кирилл Колесников, МБОУ СОШ № 9; Дарья Комарова, МБОУ СОШ № 9; Елизавета Тюлюнова, МБОУ СОШ № 9; Дмитрий Шапкин, МБОУ СОШ № 9; Анжелика Панасенко, МБОУ СОШ № 2 п. Редкино; Роман Елизаров, МБОУ СОШ №2 п. Редкино; Анастасия Скоробогатова, МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский; Светлана Назарян, МБОУ СОШ с. Завидово; Вадим Потемкин и Егор Козлов, частное общеобразовательное учреждение «Городенская православная гимназия».

Кроме того, выпускников наградили за достижения в спорте. Напомним, наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам – возможности получать повышенную стипендию.

Лучших представителей Конаковского района, занесённых на Доску почёта в 2019 году, также чествовали на сцене официальные лица. Это 33 представителя различных предприятий города и района и ветераны, добившиеся успехов своим трудом и достижениями на благо родного края (в номере 22 от 14 июня с.г. все они перечислены вместе с фото).

Зрители встречали всех лучших людей, спортсменов и выпускников аплодисментами, а творческий коллектив районного ДК «Современник» подарил им свои выступления.

Людмила КИКАЛО.