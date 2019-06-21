3 июля - День ГИБДД МВД РФ

Тверская обл. г. Конаково,
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Виктор Викторович и личный состав Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Конаковскому району!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и 83-летием со дня образования Госавтоинспекции!
Вы несете нелегкую службу днем и ночью, проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм. Ежедневно обеспечиваете на территории Конаковского района безопасность движения транспорта, ведете профилактическую работу по снижению аварийности на дорогах и приходите первыми на помощь попавшим в беду. Высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчивостью вы заслужили признание и уважение. Желаю всем сотрудникам отделения ГИБДД больших успехов в службе и личного благополучия!
К. Рябов, начальник ОМВД России по Конаковскому району, подполковник полиции.