С ЮБИЛЕЕМ, ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет с юбилеем председателя ветеранской организации поселка Новозавидовский Галину Алексеевну Куксову. 24 июня она отмечала свою круглую дату.

Г.А.Куксова родилась в многодетной крестьянской семье в д. Паника, все её детство прошло в д. Свердлово. Тяжелое военное и послевоенное детство быстро делало детей взрослыми, Галина с малых лет помогала своей семье. Трудолюбие, уважение, ответственность – все эти её качества идут из семьи, из детства. Работать она начала в 1956 году стеклодувом на фабрике игрушек, проработала 19 лет, затем работала мастером. В 45 лет вышла на пенсию, но продолжила работать. На производстве принимала активное участие в общественной жизни – избиралась профгруппоргом, народным заседателем.

С 2002 года Галина Алексеевна возглавляет ветеранскую организацию, её хорошо знают в поселке, а она знает всех ветеранов, их проблемы. Вместе со своим активом навещает их, не забывает пригласить на мероприятия, поздравить. Галина Алексеевна к проблемам поселка относится очень болезненно, особенно если они касаются ветеранов: строительство новой больницы, организация нормального графика и стоимости автобусного сообщения, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стоимость проезда для ветеранов на электричке «Ласточка». По этим и другим вопросам она обращается в вышестоящие инстанции, к депутатам Госдумы, в министерство социальной защиты, в приемную Президента и др.

Неутомимая оптимистка, активная огородница. Мы желаем Галине Алексеевне хорошего здоровья, счастья, успехов в этой нелегкой общественной работе и активного долголетия!

Пусть замечательные человеческие качества и жизненный опыт помогают вам в общественной работе и в жизни всегда оставаться такой же жизнерадостной, полной сил и энергии!

Коллектив редакции газеты «Заря» с удовольствием присоединяется к поздравлениям в адрес этой замечательной женщины, которая на протяжении долгих лет является близким другом газеты и активным внештатным корреспондентом. Крепкого вам здоровья, любви и уважения со стороны окружающих, бодрости и оптимизма, радости и выполнения всех желаний и задумок!