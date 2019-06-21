МОКШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА



20 июня в ГлавУПДК Завидово прошло мероприятие, в рамках которого состоялось подписание трехсторонних образовательных соглашений. Данная площадка объединила директоров школ, руководителей учреждений профессионального образования Тверской области, директоров предприятий и министерство образования Тверской области. С вступительным словом выступил А.М.Пляскин - глава администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района.

В этот день были заключены соглашения о сотрудничестве между школой д. Мокшино, Конаковским колледжем, Тверским колледжем транспорта и сервиса, Тверским машиностроительным колледжем, колледжем имени Коняева. В число предприятий, откликнувшихся на призыв министерства образования, вошли акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод», «ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и комплекс отдыха Завидово ГлавУпдк.

Министр образования Тверской области высоко оценила инициативу руководителей, подчеркнув, что в новом учебном году ожидается подключение сектора туризма. Завидово выбрано неслучайно. «Проект школы – СПО - работодателей полностью соотносится с логикой национального проекта «Образование», - отметила министр образования Тверской области Ю.Н.Коваленко. - Примечательно, что школа д. Мокшино становится одним из первопроходцев реализации важного направления, которое дает возможность ученикам испытать свои силы в будущей профессии на площадках работодателей региона».

Важно, что на таком представительном мероприятии особое место было отведено МБОУ СОШ д. Мокшино, потому что это учебное заведение уделяет пристальное внимание как профессиональной ориентации учащихся, так и местам их трудоустройства в будущем. Предметы физико-математического цикла, английский язык, информатика входят в число приоритетных курсов. Директор школы поделилась планами развития дополнительного образования в новом году.

Подписание соглашений даёт старт реализации проекта для ранней профориентации школьников 6-11 классов, сделать выбор будущей профессии. «Причём, это должен быть осознанный выбор», – подчеркнула директор Мокшинской школы Т.А.Авдякова. - Мастер-классы преподавателей вузов, институт наставничества, экскурсии, исследовательские работы – вот небольшая часть из плана работы на 2019-2020 учебный год. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с колледжами и предприятиями разных профилей».

(Более подробная информация об участниках проекта на сайтах МБОУ СОШ д. Мокшино, колледжей и предприятий).