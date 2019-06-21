ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОДНИМАЕТ ВОПРОСЫ



19 июня в администрации Конаковского района прошёл уже второй по счету «круглый стол» по инициативе Общественного совета Конаковского района под председательством Владимира Барышникова. На нем обсуждался актуальный вопрос содержания полигона ТКО (твердых коммунальных отходов) в Шумново.

В обсуждении этой проблемы приняли участие члены Общественного совета Конаковского района, представители областных и муниципальных властей и предприятий коммунального хозяйства: первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В.Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И.Малахова, заведующий жилищно-коммунальным отделом администрации Тверской области В.И.Смитюх, генеральный директор ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ) П.М.Чуровой, помощник главы Конаковского района В.С.Тахмезов, и.о. генерального директора ООО «Полигон» И.Н.Новикова, директор МКУ «ЖКХ» МО «Городское поселение город Конаково» А.А.Фигурин, директор МУП «Доркомсервис» МО «Конаковский район» В.Н.Мясников, директор МУП «КХ» МО «Городское поселение город Конаково» Н.А.Белов, депутаты Собрания депутатов Конаковского района, эксперт Общественного совета Конаковского района Е.Е.Устьянцев, член совета А.Н.Фомина, председатель общественного совета п. Новозавидовский А.В.Дудка, депутаты и инициативная группа жителей города. Такой представительный состав был вызван важностью обсуждаемых проблем.

На повестке дня стояли вопросы: план правительства Тверской области по сбору и размещению ТБО, подтвержденный расчетами и техническим обеспечением в Конаковском районе, сроки эксплуатации полигона размещения ТКО, расположенного в д. Шумново, организация и обеспечение работ по сортировке мусора непосредственно на полигоне и другие. Все эти проблемы острые, заботят не только руководство района и города, но и общественность. Ведь Конаковский район позиционирует себя как туристический район со всеми составляющими, и экология в их числе – это, наверное, самый важный элемент развития данной отрасли.

Вкратце о «мусорной проблеме, которая так беспокоит жителей. В связи с начавшейся еще в прошлом году в России «мусорной реформе» на федеральном уровне были переданы полномочия по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов от муниципальной власти на уровень региона - то есть власти областной. Региональным оператором в Тверской области, отвечающим за это, был утвержден ООО «ТСАХ». В Конаковском районе в связи с реформой были закрыты полигоны ТБО в Шорново и Редкино, а оставшийся второй полигон в Шумново неподалеку от г. Конаково оказался фактически перегружен. Запах от полигона очень беспокоит жителей, там нередко происходит возгорание мусора. Эта ситуация (а также и данные, собираемые общественниками о том, что на свалку, якобы, возят мусор из Московской области) стала причиной повышения социальной напряженности. Тем не менее, в сути данной реформы есть рациональное зерно: единая организация должна заново структурировать отрасль, урегулировать ее и внести жесткий порядок в сферу «оборота мусора». И, конечно же, для этого нужны время, средства и установление взаимодействия между всеми структурами. Кроме того, пока людям непонятно, куда будут вывозить мусор в случае переполнения полигона, когда, где и как его будут перерабатывать (ведь в нашем районе, равно как и во всей области, таких предприятий пока нет, а чтобы их построить, нужны время и средства). Эти вопросы задавались членами Общественного совета. Понятно, что реформа эта «сырая», что подготовка ее, проводимая на федеральном уровне, не учла всех возможных реалий, что муниципальные и региональные власти стали заложником этой ситуации: «проблемы с мусором» сегодня в той или иной степени характерны для всех регионов России, и где-то они проявляются гораздо острее, чем у нас.

Владимир Барышников в начале заседания рассказал об обстановке с вывозом и утилизацией мусора в Конаковском районе в результате «мусорной реформы». Он не скрывал, что проблема в Конаковском районе, как и по всей стране в целом, в обращении с отходами сложилась критическая. В результате этого «реформирования» в Конаковском районе осталась только одна свалка, и везде прекратилась работа по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Их объемы на шумновском полигоне в результате этого растут не по дням, а по часам, сама свалка стала размером с многоэтажный дом, временами мусор тлеет и дымит. Всё это уже наносит урон экологии города Конаково и Конаковского района.

Владимир Борисович привёл положительный пример соседнего с нами города Дубны, где есть Университет природы, общества и человека. Дубненцы раньше нас занялись этими проблемами и уже начали сортировать мусор и вывозить органику на свои подсобные хозяйства. Как отметил председатель Общественного совета, в г. Конаково обстановка с вывозом мусора еще нормальная, а в сёлах и деревнях она пока не налажена. Также он сказал, что общественность хочет услышать от представителей регионального оператора планы по дальнейшей перспективе вывоза твердых коммунальных отходов на территории Конаковского района. Были на совещании приведены примеры развитых стран в утилизации мусора и прозвучали предложения привлечь к этому малый бизнес. Ведь сортировка мусора должна и может приносить доход. Опыт показывает, что в развитых странах бизнес охотно заходит в эту сферу, и совершенно неясно, что мешает так же организовать все это у нас в России.

Руководитель «ТСАХ» Павел Чуровой заметил, что и у них есть замечания к качеству работы подрядчиков. Он сказал, что будут организованы проверки по отчётам мониторинга транспорта с использованием технологий ГЛОНАСС. Также сказал, что приобретены уже восемь новых мусоровозов. Часть мусора, который раньше вывозили на закрытые свалки, будет перенаправлена на полигон в Тверской области. По протоколу первого «круглого стола» по этой же проблеме в администрации Конаковского района составлена «Дорожная карта» по перемещению ТКО на территории Конаковского района. Она была предоставлена всем присутствовавшим на совещании. В ней указаны виды, сроки работ и ответственные за их выполнение. Так до 1 июля в Конаковский район должны поставить 7 новых мусоровозов объёмом 19 куб. м и два – объёмом 22 куб. м. Два для сбора КГО и строительного мусора объёмом 32 куб. м и четыре – 8 куб. м, один резервный 8 куб. м. Также в июле должны поставить контейнеры для сбора ТКО. На данный момент в Конаковском районе 667 контейнеров, необходимо поставить в июле 250 объемом 0,75/1,1 куб. м и 41 объемом 8 куб. м. Потребность в контейнерных площадках на территории Конаковского района – 525, в наличии – 415.

Инициативную группу горожан интересовало, закроют ли полигон в д. Шумново для машин из московских регионов, поскольку у общественности есть данные, что, используя различные ухищрения, некоторые недобросовестные перевозчики все-таки пытаются привозить московский мусор к нам. И.о. генерального директора ООО «Полигон» Ирина Новикова заверила, что их организация тоже заинтересована в этом, и отказала в оформлении документов и ввоза ТКО двум таким организациям. Также она отметила, что ООО «Полигон» готов тесно сотрудничать с гражданами в вопросе контро-ля за ввозом мусора на полигон. Решено было подготовить список мусоровозов, которые могут завозить мусор только города Конаково на нашу свалку и решить вопрос об установке видеонаблюдения при въезде на свалку с фиксацией всех машин, заезжающих на полигон. На совещании заверили, что инициативная группа будет допущена к контролю въезда мусоровозов на полигон.

Останется добиться ужесточения наказания за нарушение ввоза мусора на свалку, если такое нарушение будет зафиксировано. Павел Чуровой поднял и тему культуры утилизации мусора и отметил, что в планах - просветительская деятельность с жителями и подрастающим поколением в сортировке отходов, но об этом говорить еще рано, надо завезти соответствующие контейнеры и наладить сбор мусора. Не секрет, что культура нашего обращения с бытовыми отходами очень низка. Посмотрите на ямы и канавы вдоль дорог на дачи, все они завалены мусором. Когда идут ремонты в квартирах и сносят перегородки, всё это тоже идёт в мусорные контейнеры, как и мебель и бытовая техника. В общем, работы хватит всем, прежде чем в нашем районе станет чисто.

В заключение хочется отметить вот что: несмотря на то, что муниципальные власти (а именно, администрации Конаковского района и городских поселений Конаково и т.п.) в связи с федеральной реформой теперь не имеют полномочий на работу в сфере оборота мусора, они понимают важность проблемы и совместно с региональными властями пытаются ее решать. Но стоит понимать, что мусор у нас копился десятки лет, и попытка начать решать эту проблему на федеральном уровне требует годы напряженной работы. Да, «переходный период» у нас, скорее всего, затянется. Но работа идет, о проблеме знают на всех уровнях: от администраций поселений до Президента. Проблемы решаются, и не последнее место в их решении занимает неравнодушная позиция общественности, за что ей огромное спасибо.

Людмила КИКАЛО.