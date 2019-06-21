ПРОБЛЕМА ВСЕГО МИРА В ГОРОДЕ КОНАКОВО

Одна из главных проблем современного мира и современного человека - это загрязнение окружающей среды. Многие люди просто не понимают, до чего это может дойти. Эта проблема остаётся актуальной, ведь, несмотря на многие новшества в защите и охране природы, проблема остаётся нерешённой.

Конаково - это «зелёный участок» для москвичей, которые приезжают сюда отдохнуть. Для людей, живущих здесь, - это дом, это их место обитания, так сказать. Так почему, если и для одних, и для других это является местом для отдыха, жизни, развития, оба уничтожают благоприятные условия для жизни и взаимодействия с окружающим миром для животных, растений и даже для себя. Неужели так сложно донести маленькую пластиковую бутылку до урны? Ведь чтобы разложиться пластику, нужно 450 - 1000 лет. Да, охрана природы и экологии стала распространяться в нашем городе, и мусор, который вы так старательно разбрасывали, уберут, но подумайте, сколько предметов вы могли бы сами использовать ещё раз, приспособить что-либо в хозяйстве, да даже просто выкинуть ненужную вещь, предмет в мусорное ведро, а не на улицу или же приспособить в пункты, где это переработают. Хотя таких пунктов в нашем городе очень мало. У нас нет развития в сфере защиты окружающей среды, а она нужна всем.

Особого внимания заслуживают и наши реки: Донховка и Волга. По береговой полосе Донховки проходят два канализационных коллектора. Также есть канализационный колодец, который вытекает в Донховку. Волга же загрязняется мусором, который остаётся на пляжах.

В социальной сети «Instagram» я провела опрос «Как вы относитесь к загрязнению окружающей среды?». Приблизительно из 300 участников опроса ответили: 8% - отрицательно, 0,7% - нейтрально, 1% за вариант «природа - это ресурс», 3,3% - критически, остальные не ответили или же затруднились ответить.

Также месяц назад я присутствовала на собрании молодёжи в центре «Иволга». Там также затрагивалась тема экологии. Но больше говорили о волонтёрстве. Что сейчас сложно завлечь народ, а с несовершеннолетними дела обстоят сложно, так как нужно обязательное разрешение родителей на волонтёрство. Общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны окружающей среды от загрязнения, а также деятельность правоохранительных органов по реализации норм уголовного законодательства, направленных на охрану окружающей среды, – вот что, в общем-то, обсуждали на этом собрании.

Но всё же в нашей области идёт развитие в сфере экологии и защиты окружающей среды. В 2019 году государственное хозяйство «Селигер» в Тверской области стало центром для разведения основных охотничьих видов животных в Центральном федеральном округе, что способствует защите и сохранению многих видов. Также в карачаровском парке 11 июня состоялась экологическая акция. Организаторами ее выступили сотрудники Конаковской ГРЭС при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и администрации Конаковского района. Загрязнение окружающей среды не останется безнаказанным. В.В.Путин подписал федеральный закон, увеличивающий наказание за нарушение требований при обращении с отходами и неуплату экосбора.

Но всё же мы должны начать с себя. Не рассуждать, что «от одного окурка ничего не изменится» или же «каплей в море», капля каплей, а нас 7,4 млрд. на Земле. В Конакове проживают 38 486 человек, и это не считая приезжающих к нам гостей. Мы должны беречь место, в котором живём.

На снимке: не так уж редко, входя в лес, мы можем наблюдать такую картину. И это малая часть того, что бывает в местах, которые посетили люди.

Мария ПРОКОПЧУК,

ученица 11 класса Конаковской средней школы № 6.