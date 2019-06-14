В Кашине пройдут торжества, посвященные 110-летию со дня второго прославления святой благоверной княгини Анны Кашинской

25 июня православные христиане отметят день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской. В культурной и духовной жизни Тверской области проходят мероприятия, посвященные этому событию. Центром торжеств станет город Кашин, небесной защитницей которого является святая благоверная княгиня.

«Анна Кашинская и Михаил Тверской – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В этом году торжества приурочены к 110-летию со дня второго прославления святой благоверной княгини Анны Кашинской, покровительницы семьи и материнства. С 9.00 начнется крестный ход с мощами Анны Кашинской, который пройдет по центральной улице Кашина. В 10.00 состоится праздничное богослужение в Воскресенском соборе, которое возглавит митрополит Тверской и Кашинской Савва. В 15.00 на Соборной площади в рамках мероприятия «Знамя семьи-любовь» будут чествовать семейные пары, прожившие в браке 15 и более лет.

2018 год в Тверской области прошел под знаком 650-летия со дня преставления святой, а также 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Этим датам был посвящен целый ряд значимых мероприятий, в том числе Волжский крестный ход, святынями которого стали ковчег с частицами мощей Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Анна Кашинская, в монашестве София – тверская княгиня, святая Русской Православной Церкви, супруга князя Михаила Ярославича Тверского, казнённого в 1318 году в Орде. Её мощи были обретены в 1611 году в кашинской церкви во имя Пресвятой Богородицы. В 1650 году мощи перенесены в соборную Воскресенскую церковь, состоялась официальная канонизация Анны Кашинской. В 1909 году Синод объявил днём её памяти 12 июня (25 июня по новому стилю) – годовщину перенесения мощей. Сегодня нетленные останки святой находятся в Вознесенском храме города Кашина.