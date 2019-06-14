По территории Тверской области проедут 120 ретроавтомобилей ралли «Пекин-Париж»

25-26 июня Тверская область встречает участников знаменитого ралли-марафона «Peking to Paris». По территории региона проедут 120 уникальных ретроавтомобилей, выпущенных до 1975 года. Среди раритетных машин – трёхколесный Contal Mototri Tricycle 1907 года выпуска, советский ВАЗ 2103 1972 года и многие другие.

25 июня экипажи прибудут из Москвы в поселок Завидово Тверской области. 26 июня ретрокары проследуют по скоростной автодороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» от Тверской области до Мясного Бора Новгородской области. Далее экипажи отправятся в Санкт-Петербург, Выборг, затем пересекут границу с Финляндией и продолжат движение к финишу в Париже.

Ралли «Peking to Paris 2019» стартовало 2 июня в Пекине. Его участники проедут на старинных автомобилях более 13 тыс. км. Маршрут пересекает Китай, Монголию, Казахстан, Россию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Завершится ралли в Париже 7 июля 2019 года.

«Peking to Paris» проходит уже в шестой раз, но впервые за историю его проведения экипажи проедут по северо-западу России. Мероприятие нацелено на развитие международного и межрегионального туризма. Эти направления туриндустрии – в числе приоритетных для Тверской области.

Верхневолжье совместно с Московской, Ленинградской и Новгородской областью реализует масштабный межрегиональный туристический проект «Государева дорога». 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 было подписано соглашение о сотрудничестве между субъектами и Федеральным агентством по туризму.

«Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут», – сказал Игорь Руденя.

Соглашением предусмотрено формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, а также проведение пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

По мнению Игоря Рудени, маршрут «Государева дорога» способен заинтересовать как отечественных, так и иностранных туристов. Предполагается, что этот проект станет аналогом созданного в советские годы «Золотого кольца». Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.