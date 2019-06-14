26 июня Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает на День памяти выдающегося поэта

26 июня Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает всех почитателей творчества знаменитого земляка на день открытых дверей. Мероприятие приурочено к Дню памяти Андрея Дементьева, который ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

«Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Двери Дома поэзии будут открыты для гостей с 10.00. В 12.00 состоится прямая трансляция из Общественной палаты РФ с торжественной церемонии гашения художественного конверта в честь Андрея Дементьева.

В 13.00 в сквере у Дома поэзии начнётся концерт, участие в котором примут артисты Тверской академической областной филармонии.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в этом году состоялся 21 марта.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области