В Тверской области на фестивале «Нашествие-2019» будет работать выставка Роскосмоса

19-21 июля 2019 года в Конаковском районе Тверской области состоится общероссийский музыкальный фестиваль «Нашествие». Подготовку к его проведению обсудили на заседании рабочей группы по оказанию содействия в проведении фестиваля, созданной по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Наша задача – качественная подготовка и проведение этого мероприятия, обеспечение безопасного пребывания гостей на территории региона. Необходимо также увеличить участие тверских производителей в организации выездной торговли и общественного питания на территории фестиваля», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году на фестивале будет работать мобильный информационный туристический центр Тверской области, ремесленный городок для продвижения туристического потенциала региона «Тверская ярмарка мастеров».

Традиционно «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полёты авиационных групп высшего пилотажа.

Всего на территории фестиваля планируется организовать более 40 активных зон и развлекательных площадок, в том числе впервые на «Нашествии» будет открыта выставка от Роскосмоса. В выставочном павильоне разместят порядка 50 экспонатов – эксклюзивных артефактов от Роскосмоса, собранных со всех музеев и хранилищ госкорпорации. Также посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС.

Тверская область активно сотрудничает с Роскосмосом. Госкорпорация намерена развивать в регионе высокотехнологичные производства и вести космический мониторинг. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Соглашение закрепляет ранее достигнутые договорённости по использованию результатов космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

С помощью космических технологий планируется вести эффективный мониторинг использования и введения в оборот земель сельхозназначения, более точно прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур.

За счёт развития взаимодействия организаций Роскосмоса с промышленными предприятиями и учреждениями образования планируется обеспечить развитие технологического, производственного и кадрового потенциала региона.

Сейчас от Роскосмоса в регионе работают Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в Твери и Особое конструкторское бюро противопожарной техники в Торжке. В частности, планируется развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций Госкорпорации, расположенных на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области