Новые кабинеты паллиативной помощи откроются в Тверской области в 2019 году

В 2019 году в Тверской области откроется пять паллиативных коек на базе областной клинической больницы, две дополнительные детские койки в Вышневолоцкой ЦРБ, а также два кабинета паллиативной помощи – один в областном онкодиспансере и еще один в областной клинической больнице.

Задача по обеспечению неизлечимо больных людей необходимыми видами помощи поставлена Президентом Владимиром Путиным. Соответствующий закон глава государства подписал 6 марта текущего года.

«Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь – это важнейшее право каждого гражданина», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области в настоящее время паллиативная помощь оказывается в 26 государственных учреждениях здравоохранения. Создано 345 специализированных коек, в том числе три детские. В этом году были открыты кабинеты амбулаторной паллиативной помощи в Оленинском, Бологовском и Бежецком районах. В 2018-м такие кабинеты начали работу в Калининском и Кимрском районах.

В прошлом году паллиативную помощь стационарно и амбулаторно получили более 4800 жителей Верхневолжья. Закуплено медицинское оборудование и лекарства для оказания паллиативной помощи на 47,2 млн рублей. В 2019 году при поддержке федерального бюджета предусмотрена закупка медикаментов и оборудования на сумму более 63,7 млн рублей.

Ведется работа по организации деятельности выездной паллиативной службы. Также проводятся обучающие мероприятия для специалистов на базе Тверского государственного медицинского университета.

В апреле 2019 года Тверская область впервые стала площадкой для обсуждения вопросов по оказанию паллиативной помощи в регионах России. В столице Верхневолжья состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы оказания паллиативной помощи», организованная Общественной палатой региона и тверским хосписом «Анастасия» при поддержке Правительства Тверской области.

Обсуждался опыт оказания паллиативной медпомощи, её дальнейшее совершенствование, внедрение новых методов и новых технологий, призванных улучшить качество жизни неизлечимых больных. На конференции выступила известный российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Пресс-служба Правительства Тверской области