Школьников, педагогов и родителей Тверской области приглашают принять участие в онлайн-опросе о ЕГЭ

Общественная палата РФ до 30 июня проводит онлайн-опрос учащихся, родителей и педагогов об организации и проведении единого государственного экзамена. Результаты опроса будут использованы для формирования предложений по усовершенствованию системы ЕГЭ и повышению качества подготовки школьников и учителей к госэкзамену.

Заполнить анкету можно на https://webanketa.com/forms/68v3gc9m6rqp4sb16rwk0r9h/

ЕГЭ-2019 основного периода проходит с 27 мая по 1 июля.В этом году результаты участников ЕГЭ в Тверской области выросли по сравнению с предыдущим. Шесть школьников написали на 100 баллов ЕГЭ по литературе. Еще один участник получил максимум на ЕГЭ по профильной математике. По русскому языку 100 баллов получили 23 человека, по истории – один, по химии – семь, по физике – четыре.

17 июня начались резервные дни для тех, у кого сдача нескольких предметов по выбору проводилась в один и тот же день, а также тех, кто пропустил экзамены по уважительной причине, и для выпускников прошлых лет.

В резервный период сдачи ЕГЭ действуют правила основного. Во всех аудиториях осуществляется видеонаблюдение в онлайн-режиме. В этом году Тверская область в числе восьми регионов участвует в апробации новой технологии ЕГЭ – передачи экзаменационных материалов по закрытому каналу связи сети Интернет.

Во время проведения ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная «горячая линия» 8 (4822)32-06-19 и «горячая линия» Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена. Также действует «телефон доверия ЕГЭ» 8(495)104-68-38.

В 2019 году в Тверской области участниками ЕГЭ стали 6097 человек. Самый массовый экзамен – русский язык (один из двух обязательных предметов), на него зарегистрировалось 5895 участника. 3619 человек выбрали профильную математику, 2260 – базовую. Наиболее популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание и физика.

Пресс-служба Правительства Тверской области