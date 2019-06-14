Жители Твери могут оценить преимущества современных автобусов, которые тестируются в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок

24 июня в Твери проходит тестирование двух автобусов ЛиАЗ (большой и средней вместимости), которые планируется использовать в рамках новой модели региональной системы пассажирских перевозок. Жители и гости города могут оценить преимущества нового общественного транспорта. Автобусы запущены по маршруту №20 с 11:00 и будут курсировать на линии в течение дня.

Автобусы, запущенные в режиме тестирования на линию, оснащены системами навигации, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока, тахографического контроля и другими современными решениями.

«У населения очень высокий запрос относительно организации качественной и удобной системы пассажирских перевозок. Наша главная задача – повышение стандартов качества и безопасности в этом секторе. При этом общественный транспорт должен быть доступен для всех категорий граждан», – обозначил Игорь Руденя на совещании о модернизации системы пассажирских перевозок на территории региона 19 июня.

На первом этапе новую систему планируется внедрить на территории тверской агломерации – областной столицы и Калининского района, затем – в муниципалитетах Тверской области. Предполагается, что модернизированная модель пассажирских перевозок заработает в первом квартале 2020 года.

В настоящее время в регионе создается единая государственная компания, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Прорабатывается схема движения автобусов, всего планируется запустить порядка 65 маршрутов.

В реновации транспортной системы Тверской области готова участвовать государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ВЭБ.РФ. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамах соглашения предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных автобусов и трамваев с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области