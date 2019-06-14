Знакомьтесь, Андрей Харлов!

posted by Максим Малахов on пн, 06/24/2019 - 15:24

15 июня в Редкинской центральной библиотеке прошло очередное заседание литературно – поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь». Гостем библиотеки стал молодой талантливый самодеятельный поэт, бард, прекрасный исполнитель своих произведений под гитару Андрей Харлов. Андрей начал заниматься творчеством в подростковом возрасте. Первый раз на сцену вышел в 2004 году, это было в тверском строительном колледже, где он обучался, становился лауреатом творческих конкурсов, после чего получил приглашение выступить на концерте, посвящённом шестидесятилетию Великой Победы, в парке Победы. Так же выступал в городском саду на День города. В 2015 году основал группу «Смайл», в составе которой стал Лауреатом первой степени, в районом конкурсе «Дарите музыку друг другу» Лауреатом второй степени, а также выступал на музыкальном конкурсе «Конаковские огни». Награжден Дипломом Всероссийского Фестиваля «Гринладия», что ежегодно проходит под Кировом. Несмотря на то, что группа « Смайл» прекратила своё существование, Андрей продолжает творить и сочинять новые стихи, а в 2015 году начал писать книгу, которая на данном этапе находится уже в своей завершающей стадии. Во время встречи с помощью видеопрезентации Андрей рассказал присутствующим об этой книге. Он размышляет в ней о нравственном воспитании детей, о проблеме в развитии детской и подростковой культуры, рассказывает детям в стихах о самых больших ценностях этой жизни, о гармонии с близкими и родными людьми, прямо показывает моменты, где зарождается счастье! Автор советует, как подходить к кругу своего общения, как избавиться от лени и других пороках человека, пропагандирует в стихотворной форме достойный образ жизни, призывает любить и ценить всё то, что у нас есть. Андрей также читал новые стихотворения, проникновенно, душевно исполнял под гитару свои песни. 
Встреча с молодым автором запомнится присутствующим надолго. Все единодушно выразили надежду на продолжение встреч, благодарили за стихи и песни, за приятные минуты общения с Андреем, за знакомство с его творчеством, называя чудом то, что есть у нас в Редкино такой талантливый и жизнелюбивый молодой поэт, изъявляли желание приобрести его книгу стихов для внуков и правнуков. 

Стихи А.В. Харлова: 
Ветеран. 
У стелы, среди бела дня, 
Где пламя вечного огня, 
С гвоздикой красною в руке 
И со слезою на щеке, 
Стоял почти столетний дед, 
На нём мундир родной одет, 
В медалях грудь и орденах, 
И боль военных лет в глазах. 
Ты расскажи, защитник мой, 
Про жизнь, избитую войной, 
Про пули, что над головой, 
Пронзали воздух боевой. 
Ты расскажи мне, милый друг, 
Что значит в битве крепкий дух, 
Какой в окопе сердца стук, 
Когда стрельба слышна вокруг. 
И мне ответил, ветеран: 
"Душа болит, от этих ран, 
Что было - сердцу не забыть, 
Не передать, не изменить. 
Но вы должны сей мир хранить, 
Что мы сумели вам добыть, 
И больше войн не допустить! " 
Муза. 
Ты много песен сочиняешь, 
И много где ты их поёшь, 
И даже сам не представляешь, 
Откуда это все берешь. 
Ты думаешь, что всё так просто, 
Родилась песня в голове? 
Давайте рассуждать серьезно, 
Откуда это всё в тебе? 
Мотив ты этот закрутил, 
Талант есть и познания, 
Ты песню эту сочинил, 
А вдохновитель-муза я! 
Давай спроси - кто я такая? 
Откуда я вообще пришла? 
И я отвечу, что не знаю, 
Наверно, я здесь и была. 
Гуляла в твоём подсознании, 
И набивала каблучком, 
Все те эмоции, желанья, 
Что стали нотами потом! 
Библиотекарь второй категории Редкинской центральной библиотеки Кирилина Н.И.

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