Знакомьтесь, Андрей Харлов!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
15 июня в Редкинской центральной библиотеке прошло очередное заседание литературно – поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь». Гостем библиотеки стал молодой талантливый самодеятельный поэт, бард, прекрасный исполнитель своих произведений под гитару Андрей Харлов. Андрей начал заниматься творчеством в подростковом возрасте. Первый раз на сцену вышел в 2004 году, это было в тверском строительном колледже, где он обучался, становился лауреатом творческих конкурсов, после чего получил приглашение выступить на концерте, посвящённом шестидесятилетию Великой Победы, в парке Победы. Так же выступал в городском саду на День города. В 2015 году основал группу «Смайл», в составе которой стал Лауреатом первой степени, в районом конкурсе «Дарите музыку друг другу» Лауреатом второй степени, а также выступал на музыкальном конкурсе «Конаковские огни». Награжден Дипломом Всероссийского Фестиваля «Гринладия», что ежегодно проходит под Кировом. Несмотря на то, что группа « Смайл» прекратила своё существование, Андрей продолжает творить и сочинять новые стихи, а в 2015 году начал писать книгу, которая на данном этапе находится уже в своей завершающей стадии. Во время встречи с помощью видеопрезентации Андрей рассказал присутствующим об этой книге. Он размышляет в ней о нравственном воспитании детей, о проблеме в развитии детской и подростковой культуры, рассказывает детям в стихах о самых больших ценностях этой жизни, о гармонии с близкими и родными людьми, прямо показывает моменты, где зарождается счастье! Автор советует, как подходить к кругу своего общения, как избавиться от лени и других пороках человека, пропагандирует в стихотворной форме достойный образ жизни, призывает любить и ценить всё то, что у нас есть. Андрей также читал новые стихотворения, проникновенно, душевно исполнял под гитару свои песни.
Встреча с молодым автором запомнится присутствующим надолго. Все единодушно выразили надежду на продолжение встреч, благодарили за стихи и песни, за приятные минуты общения с Андреем, за знакомство с его творчеством, называя чудом то, что есть у нас в Редкино такой талантливый и жизнелюбивый молодой поэт, изъявляли желание приобрести его книгу стихов для внуков и правнуков.
Стихи А.В. Харлова:
Ветеран.
У стелы, среди бела дня,
Где пламя вечного огня,
С гвоздикой красною в руке
И со слезою на щеке,
Стоял почти столетний дед,
На нём мундир родной одет,
В медалях грудь и орденах,
И боль военных лет в глазах.
Ты расскажи, защитник мой,
Про жизнь, избитую войной,
Про пули, что над головой,
Пронзали воздух боевой.
Ты расскажи мне, милый друг,
Что значит в битве крепкий дух,
Какой в окопе сердца стук,
Когда стрельба слышна вокруг.
И мне ответил, ветеран:
"Душа болит, от этих ран,
Что было - сердцу не забыть,
Не передать, не изменить.
Но вы должны сей мир хранить,
Что мы сумели вам добыть,
И больше войн не допустить! "
Муза.
Ты много песен сочиняешь,
И много где ты их поёшь,
И даже сам не представляешь,
Откуда это все берешь.
Ты думаешь, что всё так просто,
Родилась песня в голове?
Давайте рассуждать серьезно,
Откуда это всё в тебе?
Мотив ты этот закрутил,
Талант есть и познания,
Ты песню эту сочинил,
А вдохновитель-муза я!
Давай спроси - кто я такая?
Откуда я вообще пришла?
И я отвечу, что не знаю,
Наверно, я здесь и была.
Гуляла в твоём подсознании,
И набивала каблучком,
Все те эмоции, желанья,
Что стали нотами потом!
Библиотекарь второй категории Редкинской центральной библиотеки Кирилина Н.И.