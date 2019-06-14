Знакомьтесь, Андрей Харлов!

15 июня в Редкинской центральной библиотеке прошло очередное заседание литературно – поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь». Гостем библиотеки стал молодой талантливый самодеятельный поэт, бард, прекрасный исполнитель своих произведений под гитару Андрей Харлов. Андрей начал заниматься творчеством в подростковом возрасте. Первый раз на сцену вышел в 2004 году, это было в тверском строительном колледже, где он обучался, становился лауреатом творческих конкурсов, после чего получил приглашение выступить на концерте, посвящённом шестидесятилетию Великой Победы, в парке Победы. Так же выступал в городском саду на День города. В 2015 году основал группу «Смайл», в составе которой стал Лауреатом первой степени, в районом конкурсе «Дарите музыку друг другу» Лауреатом второй степени, а также выступал на музыкальном конкурсе «Конаковские огни». Награжден Дипломом Всероссийского Фестиваля «Гринладия», что ежегодно проходит под Кировом. Несмотря на то, что группа « Смайл» прекратила своё существование, Андрей продолжает творить и сочинять новые стихи, а в 2015 году начал писать книгу, которая на данном этапе находится уже в своей завершающей стадии. Во время встречи с помощью видеопрезентации Андрей рассказал присутствующим об этой книге. Он размышляет в ней о нравственном воспитании детей, о проблеме в развитии детской и подростковой культуры, рассказывает детям в стихах о самых больших ценностях этой жизни, о гармонии с близкими и родными людьми, прямо показывает моменты, где зарождается счастье! Автор советует, как подходить к кругу своего общения, как избавиться от лени и других пороках человека, пропагандирует в стихотворной форме достойный образ жизни, призывает любить и ценить всё то, что у нас есть. Андрей также читал новые стихотворения, проникновенно, душевно исполнял под гитару свои песни.

Встреча с молодым автором запомнится присутствующим надолго. Все единодушно выразили надежду на продолжение встреч, благодарили за стихи и песни, за приятные минуты общения с Андреем, за знакомство с его творчеством, называя чудом то, что есть у нас в Редкино такой талантливый и жизнелюбивый молодой поэт, изъявляли желание приобрести его книгу стихов для внуков и правнуков.



Стихи А.В. Харлова:

Ветеран.

У стелы, среди бела дня,

Где пламя вечного огня,

С гвоздикой красною в руке

И со слезою на щеке,

Стоял почти столетний дед,

На нём мундир родной одет,

В медалях грудь и орденах,

И боль военных лет в глазах.

Ты расскажи, защитник мой,

Про жизнь, избитую войной,

Про пули, что над головой,

Пронзали воздух боевой.

Ты расскажи мне, милый друг,

Что значит в битве крепкий дух,

Какой в окопе сердца стук,

Когда стрельба слышна вокруг.

И мне ответил, ветеран:

"Душа болит, от этих ран,

Что было - сердцу не забыть,

Не передать, не изменить.

Но вы должны сей мир хранить,

Что мы сумели вам добыть,

И больше войн не допустить! "

Муза.

Ты много песен сочиняешь,

И много где ты их поёшь,

И даже сам не представляешь,

Откуда это все берешь.

Ты думаешь, что всё так просто,

Родилась песня в голове?

Давайте рассуждать серьезно,

Откуда это всё в тебе?

Мотив ты этот закрутил,

Талант есть и познания,

Ты песню эту сочинил,

А вдохновитель-муза я!

Давай спроси - кто я такая?

Откуда я вообще пришла?

И я отвечу, что не знаю,

Наверно, я здесь и была.

Гуляла в твоём подсознании,

И набивала каблучком,

Все те эмоции, желанья,

Что стали нотами потом!

Библиотекарь второй категории Редкинской центральной библиотеки Кирилина Н.И.